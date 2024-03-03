Юрий МАКСИМОВ: Бразильцы увидели атаку на ТЭС и отказались ехать в Украину

Наставник Днепра-1 Юрий Максимов после матчи с Оболонью (1:0) рассказал о том, что легионеры после сборов не захотели возвращаться в Украину из-за атаки россиян на Приднепровскую ТЭС.

– Мы понимали, что игра будет тяжелой. «Оболонь» где-то и контролировала игру, а мы просматривали их матч с «Черноморцем», где они пропустили гол на последних минутах. Так что мы настраивались на серьезную встречу.

– Эдуард Сарапий сегодня действовал не на привычной позиции в центре обороны, а на месте опорника. Как вы оцените его игру?

– Он уже играл у нас на этой позиции, когда тот же Бабенко пропускал матч, так что я доволен его игрой. Это уже не в первый раз.

– Почему вы довольно рано заменили Филиппова?

– Филиппов хорошо держит мяч и где-то играет в недодачу, но второй тайм уже играли против ветра, не было столько сил, поэтому хотели выпустить нападающего, у которого скорость. Однако футболист где-то потерялся и потом его пришлось заменить.

– Для игрока это не очень приятный звоночек?

– Мы никого не уговариваем. Каждый футболист здесь получает деньги, он должен выходить и играть.

– Почему команду покинули бразильцы?

– Я уже комментировал эту ситуацию. Когда мы находились на сборах в Турции, враг атаковал Приднепровскую ТЭС, и все это ребята увидели, потому решили остаться в Турции, потому что просто побоялись ехать в Украину.

– Кого-то еще возьмете?

– Чтобы кого-то брать – нужно время, а брать просто так нет смысла.

– Второй подряд матч против аутсайдера и снова он тяжело дался.

– Каждая команда играет на результат, и чем ниже соперник в турнирной таблице, тем сложнее против него играть. Ребята отдаются игре, словно она последняя. Они действуют от обороны, и эту защиту прорывать тяжело. Защищаться всегда проще, чем атаковать.