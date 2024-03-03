Украина. Премьер лига03 марта 2024, 21:55 | Обновлено 03 марта 2024, 22:08
94
0
Оболонь – Днепр-1 – 0:1. Как забил Филиппов. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 19-го тура УПЛ
03 марта 2024, 21:55 | Обновлено 03 марта 2024, 22:08
94
0
В матче 19-го тура УПЛ Оболонь дома проиграла Днепру-1 со счетом 0:1
Единственный в поединке гол забил Александр Филиппов на 37-й минуте игры.
Днепр-1 набрал 38 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы УПЛ.
УПЛ. 19-й тур, 3 марта
Киев. Оболонь-Арена
Оболонь Киев – Днепр-1 – 0:1
Гол: Филиппов, 37
Видеообзор матча
События матча
37’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Днепр-1).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 марта 2024, 22:10 0
3 марта подопечные Мичела неожиданно проиграли «Мальорке» 0:1
Футбол | 03 марта 2024, 17:28 8
Хозяева более двадцати минут играли в большинстве
Футбол | 03.03.2024, 11:45
Футбол | 02.03.2024, 22:40
Теннис | 03.03.2024, 05:50
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
01.03.2024, 16:49 8
02.03.2024, 18:45 1
03.03.2024, 07:21 3
02.03.2024, 07:56
02.03.2024, 19:16 5
02.03.2024, 23:59 1
03.03.2024, 07:01 2
01.03.2024, 20:00 47