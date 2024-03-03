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Чемпионат Украины
Оболонь
03.03.2024 13:00 – FT 0 : 1
Днепр-1
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Украина. Премьер лига
03 марта 2024, 21:55 | Обновлено 03 марта 2024, 22:08
94
0

Оболонь – Днепр-1 – 0:1. Как забил Филиппов. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 19-го тура УПЛ

03 марта 2024, 21:55 | Обновлено 03 марта 2024, 22:08
94
0
Оболонь – Днепр-1 – 0:1. Как забил Филиппов. Видео гола и обзор матча
СК Днепр-1

В матче 19-го тура УПЛ Оболонь дома проиграла Днепру-1 со счетом 0:1

Единственный в поединке гол забил Александр Филиппов на 37-й минуте игры.

Днепр-1 набрал 38 очков и вышел в лидеры турнирной таблицы УПЛ.

УПЛ. 19-й тур, 3 марта

Киев. Оболонь-Арена

Оболонь Киев Днепр-1 – 0:1

Гол: Филиппов, 37

Видеообзор матча

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Александр Филиппов (Днепр-1).
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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александр Филиппов Оболонь Киев Днепр-1 Оболонь - Днепр-1 видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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