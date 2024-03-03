Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
2 марта «Реал» Мадрид сыграл вничью с «Валенсией» со счетом 2:2 в 27-м туре Ла Лиги
2 марта на «Месталье» состоялся матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.
Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.
После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов. Неудивительно, что речь шла исключительно о скандальном эпизоде на последней минуте:
– Как вы прокомментируете конец матча?
– Сказать особо нечего, это что-то беспрецедентное. После подбора мы владели мячом, и игру нужно было остановить, когда «Валенсия» отыграла бы мяч. Со мной такого никогда не случалось, но добавить больше нечего.
– Рюдигер выглядел очень взволнованным...
– Антонио горячий, злой… логичный. Но мы должны вернуться к нормальной жизни. Мы выступили хорошо, были и хорошие моменты, и, хотя есть и другие, в которых нам следует совершенствоваться, нам нужно немного остыть и продолжить. В раздевалке немного жарко.
– То, что произошло сегодня вечером, – это скандал?
– Это что-то беспрецедентное, вот то слово, которое я хочу использовать. Со мной такого никогда не случалось. Это был беспрецедентный случай.
– Теперь Беллингем может пропустить несколько игр...
– Его красная нас беспокоит. Он откровенно признался в том, что сказал, яростно подходил к чему-то нормальному после того, что произошло, и говорил: «Это чертов гол». Но он не сказал никаких оскорблений, он просто был расстроен. Но он не сказал оскорблений, вовсе нет. Посмотрим, что напишут в протоколе.
– Как вы оцениваете игру Винисиуса?
– Это было хорошо — быть решительным и более эффективным в штрафной, чем за ее пределами.
– Вызывает ли этот матч беспокойство?
– Нет. Это был очень, очень сложный матч против сильного соперника, хорошо организованного, агрессивного, напряженного. Мы смогли вернуться в игру после 0:2 и даже смогли победить, но, как я уже говорил по поводу других ничьих, нам нужно продолжать в том же духе. Одна в Валенсии – важный момент.
– Вы уходите еще злее, потому что после 0:2... вы могли победить?
– У меня есть некоторые сомнения в своих чувствах, я также думал, что мы можем проиграть... но это правда, что мы могли и выиграть. Я придерживаюсь золотой середины, – сказал Анчелотти.
Видеообзор матча Валенсия – Реал – 2:2
События матча
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