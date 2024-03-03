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Чемпионат Испании
Валенсия
02.03.2024 22:00 – FT 2 : 2
Реал Мадрид
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Испания
03 марта 2024, 04:35 | Обновлено 03 марта 2024, 04:49
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Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола

2 марта «Реал» Мадрид сыграл вничью с «Валенсией» со счетом 2:2 в 27-м туре Ла Лиги

03 марта 2024, 04:35 | Обновлено 03 марта 2024, 04:49
1959
0
Анчелотти оценил скандальный матч Реала, в котором Лунин пропустил 2 гола
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

2 марта на «Месталье» состоялся матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел на поле с первых минут.

После завершения встречи главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой ответил на вопросы журналистов. Неудивительно, что речь шла исключительно о скандальном эпизоде на последней минуте:

– Как вы прокомментируете конец матча?

– Сказать особо нечего, это что-то беспрецедентное. После подбора мы владели мячом, и игру нужно было остановить, когда «Валенсия» отыграла бы мяч. Со мной такого никогда не случалось, но добавить больше нечего.

– Рюдигер выглядел очень взволнованным...

– Антонио горячий, злой… логичный. Но мы должны вернуться к нормальной жизни. Мы выступили хорошо, были и хорошие моменты, и, хотя есть и другие, в которых нам следует совершенствоваться, нам нужно немного остыть и продолжить. В раздевалке немного жарко.

– То, что произошло сегодня вечером, – это скандал?

– Это что-то беспрецедентное, вот то слово, которое я хочу использовать. Со мной такого никогда не случалось. Это был беспрецедентный случай.

– Теперь Беллингем может пропустить несколько игр...

– Его красная нас беспокоит. Он откровенно признался в том, что сказал, яростно подходил к чему-то нормальному после того, что произошло, и говорил: «Это чертов гол». Но он не сказал никаких оскорблений, он просто был расстроен. Но он не сказал оскорблений, вовсе нет. Посмотрим, что напишут в протоколе.

– Как вы оцениваете игру Винисиуса?

– Это было хорошо — быть решительным и более эффективным в штрафной, чем за ее пределами.

– Вызывает ли этот матч беспокойство?

– Нет. Это был очень, очень сложный матч против сильного соперника, хорошо организованного, агрессивного, напряженного. Мы смогли вернуться в игру после 0:2 и даже смогли победить, но, как я уже говорил по поводу других ничьих, нам нужно продолжать в том же духе. Одна в Валенсии – важный момент.

– Вы уходите еще злее, потому что после 0:2... вы могли победить?

– У меня есть некоторые сомнения в своих чувствах, я также думал, что мы можем проиграть... но это правда, что мы могли и выиграть. Я придерживаюсь золотой середины, – сказал Анчелотти.

Видеообзор матча Валенсия – Реал – 2:2

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Валенсия).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
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Карло Анчелотти Валенсия Реал Мадрид Валенсия - Реал Ла Лига чемпионат Испании по футболу Джуд Беллингем Андрей Лунин пресс-конференция
Источник AS
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