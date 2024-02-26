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Испания
26 февраля 2024, 11:18 | Обновлено 26 февраля 2024, 11:25
51
0

Валенсия – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 2 марта в 22:00 поединок 27-го тура испанской Ла Лиги

26 февраля 2024, 11:18 | Обновлено 26 февраля 2024, 11:25
51
0
Валенсия – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 2 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Валенсия» и «Реал Мадрид».

Игра пройдет на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Валенсия – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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