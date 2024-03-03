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Чемпионат Испании
Валенсия
02.03.2024 22:00 – FT 2 : 2
Реал Мадрид
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Испания
03 марта 2024, 00:05 | Обновлено 03 марта 2024, 00:37
2501
73

Яремчук забил Лунину. Валенсия сыграла вничью с Реалом на Месталье

Матч завершился со счетом 2:2

03 марта 2024, 00:05 | Обновлено 03 марта 2024, 00:37
2501
73
Яремчук забил Лунину. Валенсия сыграла вничью с Реалом на Месталье
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В субботу, 2 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Реал Мадрид».

Игра прошла на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии. Матч завершился вничью – 2:2.

Украинский нападающий Роман Яремчук вышел в стартовом составе «Валенсии» и отыграл 57 минут. За «Реал» отыграл Андрей Лунин, для которого этот матч стал восьмым подряд в старте за «галактикос».

Открыл счет в матче лучший голеадор «летучих мышей» Уго Дуро на 27-й минуте, а уже через три минуты отправил мяч в сетку ворот Лунина Яремчук, воспользовавшись грубой ошибкой в защите. Сократил отставание еще до перерыва Винисиус Жуниор, который на 76-й минуте сравнял счет в матче.

После этого матча «Реал» продолжает лидировать в Ла Лиге с 66 очками. У «Валенсии» 37 очков и пока девятая позиция.

Ла Лига. 27-й тур, 2 марта.

Валенсия – Реал Мадрид – 2:2
Голы: Дуро, 27, Яремчук, 30 – Винисиус Жуниор, 45+5, 76.

Валенсия: Мамардашвили, Фулькье, Диакаби, Москера, Гайя, Франсиско Перес (Петер Федерико, 73), Канос (Гильямон, 57), Пепелу, Герра (Амалла, 73), Яремчук (Диего Лопес, 57), Дуро.

Реал Мадрид: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди (Фран Гарсия, 72), Кроос (Модрич, 63), Вальверде, Камавинга (Хоселу, 72), Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго (Браим Диас, 63).

Райо Вальекано – Кадис – 1:1
Голы: Лежен, 88 – Каррера, 90+12.

Хетафе – Лас-Пальмас – 3:3
Голы: Мата, 11, Гринвуд, 14, Максимович, 45 – Рамирес, 35, Кардона, 50, Мунир, 57.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Источник Sport.ua
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Комментарии 73
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APL
Шо ви тут всі ниєте??? Все норм, це плюс для наших козаків з Жирони
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+3
Показать Скрыть 9 ответов
Sunrise
Единственное в чём ошибся судья так это в темпе своего финального свистка, он давал его как-то вальяжно) Он должен был дать его на пару секунд раньше, как только мяч отлетел к линии штрафной. Но дал он его даже до подачи, крики футболистов Реала неуместны, там очевидно было что у вас есть одно касание после подачи углового и всё.
Я удивлён что наши болельщики такое никогда не видели, у нас-то финальные свистки давали и во время полёта мяча в сетку)
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+3
Показать Скрыть 5 ответов
KOT
Потужний матч вийшов. Судья який перепуганий був, Віні в першому таймі за фоли жовту не дав, фінальний "гол" після свистка. Судья герой матчу)
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+2
SuperMario
Из-за такой концовки даже позабылась травма Диакаби,все таки хочется пожелать здоровья и скорейшего выздоровления,хотя там судя по всему вообще издец,сезон закончен как минимум точно.. 
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+1
Микола Захарченко
Суддя - лев матчу !
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+1
Первый Среди Равных
Ну от і все, пора на лавочку, друже. Мінімум так до кінця чемпіонату. 
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+1
Viktor Shuper
м'яч не був вибитий, Реал практично відразу навісив, а він свиснув, коли м'яч був у польоті 
походу на нічию ставив 
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+1
KIEWADIM
Хоть и не люблю Реал, но такое суддейство єто канеш ацтой
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+1
Jeka23
Я ще такого цирку із фінальним свистком не бачив)))
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Виктор Войцеховский
Даже 12-38 он свистит. По жестам судьи видно момент свистка первого. Т.е. их было 4 даже. Карвахаль еще два касания после свистка делает. А так, в момент, в момент
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0
Viktor Shuper
цей же суддя судив Італія - Україна і не дав наприкінці чистий пеналь у ворота італійців (на Мудрику). про що мова, дядько явно нечистий на руку
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0
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Viktor Shuper
суддя просто на нічию ставив 
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0
Viktor Shuper
доданого часу взагалі мало бути хвилин 10, бо ще під час доданого часу був ВАР на ймовірне пенальті у ворота Реалу, за це суддя мав ще кілька хвилин накинути. не тупіть)
хвилин 10 мали грати точно!
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0
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Gargantua
вот и Реал засудили
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0
Viktor Shuper
за фінальний епізод потрібно відсторонювати суддю від суддівства взагалі. так судити - повний брєд. потрібно було дати дограти епізод
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0
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uge-madrid
У Белінгема червона картка
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0
avk2307
В першому таймі арбітр зарахував гол на 45+6 , хоча додав 5 хвилин.
А в другому свиснув тоді коли час вийшов і не зарахував.
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0
AlexandrDorofiy
Суддя просто урод. Бачить, що йде подача в штрафну і свистить. Уроооод.
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0
Nordenus
Ну судья еще тот клоун)) Свистит во время подачи в штрафтную лол)))
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0
T-800
хотя они когда-то и на Риасоре мучались на рубеже тысячилетий ...
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0
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