Яремчук забил Лунину. Валенсия сыграла вничью с Реалом на Месталье

В субботу, 2 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Валенсия» и «Реал Мадрид».

Игра прошла на стадионе «Месталья», который находится в Валенсии. Матч завершился вничью – 2:2.

Украинский нападающий Роман Яремчук вышел в стартовом составе «Валенсии» и отыграл 57 минут. За «Реал» отыграл Андрей Лунин, для которого этот матч стал восьмым подряд в старте за «галактикос».

Открыл счет в матче лучший голеадор «летучих мышей» Уго Дуро на 27-й минуте, а уже через три минуты отправил мяч в сетку ворот Лунина Яремчук, воспользовавшись грубой ошибкой в защите. Сократил отставание еще до перерыва Винисиус Жуниор, который на 76-й минуте сравнял счет в матче.

После этого матча «Реал» продолжает лидировать в Ла Лиге с 66 очками. У «Валенсии» 37 очков и пока девятая позиция.

Ла Лига. 27-й тур, 2 марта.

Валенсия – Реал Мадрид – 2:2

Голы: Дуро, 27, Яремчук, 30 – Винисиус Жуниор, 45+5, 76.

Валенсия: Мамардашвили, Фулькье, Диакаби, Москера, Гайя, Франсиско Перес (Петер Федерико, 73), Канос (Гильямон, 57), Пепелу, Герра (Амалла, 73), Яремчук (Диего Лопес, 57), Дуро.



Реал Мадрид: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Менди (Фран Гарсия, 72), Кроос (Модрич, 63), Вальверде, Камавинга (Хоселу, 72), Беллингем, Винисиус Жуниор, Родриго (Браим Диас, 63).

Райо Вальекано – Кадис – 1:1

Голы: Лежен, 88 – Каррера, 90+12.

Хетафе – Лас-Пальмас – 3:3

Голы: Мата, 11, Гринвуд, 14, Максимович, 45 – Рамирес, 35, Кардона, 50, Мунир, 57.

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