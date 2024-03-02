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Чемпионат Испании
Валенсия
02.03.2024 22:00 - : -
Реал Мадрид
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Испания
02 марта 2024, 07:41 |
209
0

Валенсия – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 2 марта в 22:00 по Киеву

02 марта 2024, 07:41 |
209
0
Валенсия – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

2 марта на «Месталье» пройдет матч 27-го тура Примеры, в котором «Валенсия» сыграет против «Реал» (Мадрид). Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Валенсия

Команда имела целые 2 недели для подготовки к этому поединку. Но из-за трагической ситуации: на прошлой неделе в Валенсии случился масштабный пожар с человеческими жертвами, и всем стало на время не до спорта. Но если отключиться от трагедии, то нужно признать, что довольно попсовое назначение Барахи годичной давности главным тренером оказалось практически попаданием в десятку. Легендарный полузащитник чемпионского состава начала века, он сначала спас родной клуб от вылета в прошлом сезоне, а в нынешнем не просто прибавил - оранжевые идут в числе претендентов на еврокубки. За 25 сыгранных матчей они взяли 10 побед и 36 очков. Но будут ли лос чес всерьез стараться прибавлять весной, ведь без этого борьбы не выиграть за 7-е место? Или просто решат доигрывать сезон? Они в крайних турах уступили 0-2 Лас-Пальмасу и выдали нулевую ничью дома с Севильей.

Реал (Мадрид)

Клуб сможет весной сосредоточиться на борьбе в Лиге чемпионов. Его спор против Жироны закончился ожидаемо: дерзкий претендент на титул проиграл разгромно очный поединок, после чего терял очки и дальше. А других реальных соперников к концу зимы у сливочных в Примере не осталось. Правда, и сами галактикос не выиграли у Райо Вальекано. Да и с Севильей получилось выиграть минимально, 1-0. Так что сейчас Анчелотти, скорее всего, больше думает о грядущем приеме РБ Лейпциг в ответной встрече 1/8 Лиги чемпионов - в Германии выиграли, но немцы были хороши, и только сэйвы Лунина позволили привезти 1-0.

Статистика личных встреч

Последний визит на Месталью, в мае прошлого года, закончился для королевского клуба поражением 0-1. Но в этом сезоне дома сливочные громили соперника 5-1.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в то, что даже дома лос чес зацепятся за очки с лидером Примеры. Ставим на победу гостей (коэффициент - 1,67).

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Источник Sport.ua
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