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Чемпионат Испании
Валенсия
02.03.2024 22:00 – FT 2 : 2
Реал Мадрид
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Испания
03 марта 2024, 00:45 |
4726
0

Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов

Смотрите видеообзор матча 27-го тура Ла Лиги

03 марта 2024, 00:45 |
4726
0
Валенсия – Реал – 2:2. Что произошло на последних минутах? Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

2 марта состоялся матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Месталья». Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

В стартовом составе королевского клуба вышел украинский голкипер Андрей Лунин. У «летучих мышей» с первых минут на поле появился форвард сборной Украины Роман Яремчук.

Ла Лига. 27-й тур. 2 марта

Валенсия – Реал Мадрид – 2:2

Голы: Дуро, 27, Яремчук, 30 – Винисиус Жуниор, 45+5, 76

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Уго Дуро, 27 мин.

ГОЛ! 2:0 Роман Яремчук, 30 мин.

ГОЛ! 2:1 Вини, 45+5 мин.

ГОЛ! 2:2 Вини, 76 мин.

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
45’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Реал Мадрид).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Роман Яремчук (Валенсия).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Дуро (Валенсия).
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Источник Sport.ua
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