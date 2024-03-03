Что сказал Беллингем судье, который показал ему красную в скандальной игре?

2 марта на «Месталье» состоялся матч 27-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Реал» Мадрид. Игра завершилась со счетом 2:2.

Главный арбитр добавил 7 минут к основном времени поединка. Однако из-за задержек рефери позволил командам слегка переиграть. На 90+9-й минуте Джуд Беллингем забил гол. Но за пару секунд до этого судья дал финальный свисток и в итоге не засчитал взятие ворот. Беллингем слишком эмоционально высказывал свое недовольство иполучил красную карточку.

После завершения встречи главный тренер «Реала» Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой рассказал, как Беллингем обратился к судье после скандального эпизода:

«Беллингем сказал ему, что «f*king goal», он не оскорбил его. Посмотрим, что напишет арбитр в рапорте», – сказал Анчелотти.

Видеообзор матча Валенсия – Реал – 2:2