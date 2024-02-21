21 февраля украинская теннисистка Элина Свитолина проведет поединок против первой ракетки мира Иги Свентек (Польша) в 1/8 финала хардового турнира серии WTA 1000 в Дубай (ОАЭ).

Матч состоится на центральном корте 4-м запуском. Время начала встречи – не ранее 17:00 по Киеву.

Элина Свитолина

Элина восстановилась после травмы спины, которую она получила на Australian Open 2024 в 1/8 финала против Линды Носковой, и достаточно неплохо стартовала на кортах ОАЭ.

В 1-м раунде Свитолина не без проблем обыграла еще одну украинку Ангелину Калинину. У Ангелины были шансы перевести игру в 3-й сет, но она не реализовала 3 сетбола (2 в 10-м гейме на приеме и 1 на тай-брейке) и в итоге Элина отпраздновала победу в двух партиях.

Тот матч точно нельзя была назвать разминочным для Свитолиной, однако уровень игры был на приличном уровне. Очень большой плюс, что Элине не пришлось тратить силы и на третий сет.

Во 2-м раунде первая ракетка Украины уверенно выиграла у опытной Татьяны Марии, с которой у нее был счет в личных встречах 3:3. Элина самая заявила перед игрой, что стиль немки уникален, однако по итогу Свитолина просто разобрала Татьяну. К тому же, она это сделала в «эконом-режиме». Это радует, ведь дальше предстоит сложная игра против Иги, силы нужно было поберечь.

Что ждать от Свитолиной? Как обыграть Свентек? Два риторических вопроса, на которые практически невозможно дать ответ. Нужно надеяться, что ни нога, ни спина не будут тревожить Элину. Медицинский тайм-аут не только звоночек касательного твоего здоровья, но и психологическое преимущество твоему сопернику. Иге нельзя позволить такое получить.

С уверенностью, опытом и желанием у Элины проблем не будет, но вот показать лучший свой теннис... На Уимблдоне 2023 играть на все 100% не получилось, но этого хватило для победы. Ига была не в лучшей форме тогда. Поэтому сейчас, если Свентек покажет свой прайм, шансов нет, как бы не играла Свитолина, но как только появиться хотя бы одна возможность – украинка будет цепляться и может уже не отпустить.



Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Ига Свентек

Ига была невероятна в Дохе, где она завоевала трофей и на классе победила в финале одну из лучших теннисисток планеты Елену Рыбакину, но стартовый матч в Дубае дался ей нелегко против Слоан Стивенс.

Понятно, что американка – не подарок, но и статус теннисисток абсолютно разный. Очень плотные два сета со счетом 6:4, 6:4 не говорят о том, что Ига способна катком пройтись по соперницам дальше. А уж простите, но Свитолина будет покруче Стивенс.

Как уже было сказано выше, праймовую Свентек не победить. Этого никому не удавалось. Возможно, что-то близкое было от Носковой на Aus Open, но и там Свентек упустила возможности дожать чешку, что сама и признала на пресс-конференции. К слову, поражение от Линды остается единственным для польки в текущем сезоне.

Иге нужно защитить прошлогодний финал. В 2023 она также выиграла титул в Дохе, а потом заявилась в ОАЭ, где катком прошлась по соперницам до финала и потерпела неожиданное фиаско от Крейчиковой. История уже не повторяется, потому что сложная победа над Стивенс – явный сбой. Усталость? Возможно. Но если так, сумеет ли Ига за сутки восстановиться к матчу против Элины?

Свитолина сыграет 3-й поединок за 3 дня, Ига – 2-й за 2 и 6-й за 9 дней. Что хуже – решать каждому самостоятельно, но повреждения Свитолиной на старте сезона явно настораживают.

Иге нельзя дать уйти в отрыв, отдать преимущество сходу, нельзя позволить ей почувствовать, что она все контролирует. А именно так и происходит в 90% матчах Свентек.

Будет сложно, но побороться Свитолина точно в состоянии.



Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Статистика личных встреч

Это будет 3-я встреча девушек и 1-я на хардовом покрытии. В 2021 году Ига выиграла у Элины в четвертьфинале тысячник в Риме, а в 2023 Свитолина обыграла Свентек в четвертьфинале Уимблдона. Снова топ-турнир, снова топ-матч, но не 1/4 финала...

Прогноз

Если поборолась Стивенс, то сможет и Свитолина. 20 февраля Элина закончила свой матч раньше, поэтому формально отдохнуть было больше времени. Поможет ли? Посмотрим. Главное, чтоб без травм и микроповреждений. С остальным – верим в удачу и качественный теннис Свитолиной.

Предлагаем сделать ставку фора Свитолиной +6.5 за коэффициент 1.65.