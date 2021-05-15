Свитолина проиграла чемпионке Ролан Гаррос в четвертьфинале турнира в Риме

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) проиграла перенесенный матч 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Риме.
Украинка, посеянная под пятым номером, в 1/4 финала уступила действующей чемпионке Ролан Гаррос Иге Свёнтек из Польши (№15 WTA).
Рим. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Ига Свёнтек (Польша) – 2:6, 5:7
Польская теннисистка намного лучше начала поединок, доминируя в первых геймах. Свёнтек сразу же повела с комфортным преимуществом в три гейма и до конца первой партии практически не дала шансов украинке на камбэк. Кроме своей атакующей игры с мощным верхним вращением Ига частенько использовала укороченные удары, за которыми украинка часто не успевала. Особенно больно было, когда дропы проходили на важных очках. Под конец партии Элина уже окончательно потеряла мотивацию, допустила несколько двойных и в целом выглядела разобранной.
Второй сет украинка начала немного по-другому. Стало меньше ошибок, удавалось чаще втягивать польку в затяжные розыгрыши, в которых украинка выглядела более убедительно. С третьего по седьмой геймы на корте были качели с брейками, теннисистки поочередно вырывались вперед в счете, но Элине удалось уравнять ситуацию на четырех. С этого счета игра вроде как двигалась к тай-брейку, но в 12-м гейме украинка сразу же сделала несколько невынужденных ошибок, после чего уже не нашла в себе сил продолжить борьбу за позитивный результат.
Это была первая встреча теннисисток.
В полуфинале Свёнтек сразится против Кори Гауфф из США (№35 WTA).
С следующей недели Свитолина вернется на пятое место в мировой классификации.
Источник — Sport.ua
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Свьонтек - це топ на грунті, ще й атакувального та інтелектуального спрямування.
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Свьонтек - це топ на грунті, ще й атакувального та інтелектуального спрямування.
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Свьонтек - це топ на грунті, ще й атакувального та інтелектуального спрямування.
но, ей норм. черный писюн. дилдок и все такое
Матч тритижневої давнини проти Тайхманн ще досі не в голові, де це ж потрібно було так примудритись, щоб за рахунку 5-1, процрати цей Сет і загалом Матч
Не можна починати грати з другого сету
Взагалі, стиль Іги дуже підходить під грунт. Поєднання хорошої потужності з майстерними і різноманітними обертаннями м'яча дають їй шанси на захист титулу на РГ. Хоч і не особливо великі, звичайно. А Еліні було б непогано хоч захистити минулорічний чвертьфінал.
Матч тритижневої давнини проти Тайхманн ще досі не в голові, де це ж потрібно було так примудритись, щоб за рахунку 5-1, процрати цей Сет і загалом Матч
Взагалі, стиль Іги дуже підходить під грунт. Поєднання хорошої потужності з майстерними і різноманітними обертаннями м'яча дають їй шанси на захист титулу на РГ. Хоч і не особливо великі, звичайно. А Еліні було б непогано хоч захистити минулорічний чвертьфінал.
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Свьонтек - це топ на грунті, ще й атакувального та інтелектуального спрямування.
-
Свьонтек - це топ на грунті, ще й атакувального та інтелектуального спрямування.
-
Свьонтек - це топ на грунті, ще й атакувального та інтелектуального спрямування.
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