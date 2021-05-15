Свитолина проиграла чемпионке Ролан Гаррос в четвертьфинале турнира в Риме

Украинке не удалось пробиться в полуфинал любимого турнира

  • 15.05.2021 13:45
  • 4344 просмотра
  • 26 комментариев
Свитолина проиграла чемпионке Ролан Гаррос в четвертьфинале турнира в Риме
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (№6 WTA) проиграла перенесенный матч 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Риме. 
 
Украинка, посеянная под пятым номером, в 1/4 финала уступила действующей чемпионке Ролан Гаррос Иге Свёнтек из Польши (№15 WTA). 
 
Рим. 1/4 финала
Элина Свитолина (Украина) – Ига Свёнтек (Польша) – 2:6, 5:7

Польская теннисистка намного лучше начала поединок, доминируя в первых геймах. Свёнтек сразу же повела с комфортным преимуществом в три гейма и до конца первой партии практически не дала шансов украинке на камбэк. Кроме своей атакующей игры с мощным верхним вращением Ига частенько использовала укороченные удары, за которыми украинка часто не успевала. Особенно больно было, когда дропы проходили на важных очках. Под конец партии Элина уже окончательно потеряла мотивацию, допустила несколько двойных и в целом выглядела разобранной.


 
Второй сет украинка начала немного по-другому. Стало меньше ошибок, удавалось чаще втягивать польку в затяжные розыгрыши, в которых украинка выглядела более убедительно. С третьего по седьмой геймы на корте были качели с брейками, теннисистки поочередно вырывались вперед в счете, но Элине удалось уравнять ситуацию на четырех. С этого счета игра вроде как двигалась к тай-брейку, но в 12-м гейме украинка сразу же сделала несколько невынужденных ошибок, после чего уже не нашла в себе сил продолжить борьбу за позитивный результат. 
 
Это была первая встреча теннисисток.
 
В полуфинале Свёнтек сразится против Кори Гауфф из США (№35 WTA).

С следующей недели Свитолина вернется на пятое место в мировой классификации.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    KirTheKing
    online
      KirTheKing, 15.05.2021 14:55
    -1
    одна из причин поражения Элины сегодня, это, думаю, эмоциональное истощение после победы на Мугурузой. повторился сценарий на прошлом РГ, когда после очень важной и знаковой победы над Гарсией 6-1, 6-3, Элина проиграла в 1/4 Подороске 2-6, 4-6.. та тоже, как и Святек, начала игру очень активно, и Элина включилась в борьбу только во 2 сете, но перевернуть игру не смогла.. радует одно, что в похожем матче в Риме, в прошлом году, Элина проиграла в 1/4 Вондушовой 3-6, 0-6, а сегодня Святек 2-6, 5-7, так что прогресс есть )))
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 15.05.2021 14:51
    0
    В Світоліної жодного виграша на турнірах великого шолома а її вже 26
    Ссылка
    lviv-999
    online
      lviv-999, 15.05.2021 14:51
    +1
    Читаю коменти. Які шанси Свентик захистити титул ))).Нульові !!!. Минулого року виграла самий слабкий шлем в історії. Ну виграла сьогодні і що ????. Везіння не вічне.!. Так попадати в лінію і 99% вдалих дропів то раз-два за сезон. Таж Барті її на одній нозі винесе.Вона типова одноманітна грунтовичка.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.05.2021 14:50
    0
    alefteev77, 15.05.2021 14:27
    Пам'ятаю як минулого року всі "експерти" вважали, що дійти до фіналу Ролан Гарросу для Еліни не буде проблемою, а саме пройти Подорску та Свьонтек.
    -
    Свьонтек - це топ на грунті, ще й атакувального та інтелектуального спрямування.
    Не є Іга якоюсь нездоланною, і помилок робить не мало. Це не Барті і навіть не теперішня Сабаленка, щоб її не проходити
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 15.05.2021 14:49
    0
    Это чорножопый виноват мельдоний непринимает. А если серйозно то люди не роботы, выигрывать постоянно нельзя, есть более голодные к победам молодые тенесистки
    Ссылка
    Vova Marusetskyy
      Vova Marusetskyy, 15.05.2021 14:43
    0
    alefteev77, 15.05.2021 14:27
    Пам'ятаю як минулого року всі "експерти" вважали, що дійти до фіналу Ролан Гарросу для Еліни не буде проблемою, а саме пройти Подорску та Свьонтек.
    -
    Свьонтек - це топ на грунті, ще й атакувального та інтелектуального спрямування.
    проти такої Еліни всі будуть топами, 1-2 гру видати і все, навіть Крейчікова навязала боротьбу Швентек
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 15.05.2021 14:27
    +3
    Пам'ятаю як минулого року всі "експерти" вважали, що дійти до фіналу Ролан Гарросу для Еліни не буде проблемою, а саме пройти Подорску та Свьонтек.
    -
    Свьонтек - це топ на грунті, ще й атакувального та інтелектуального спрямування.
    Ссылка
    Александр Гайдар
    online
      Александр Гайдар, 15.05.2021 14:22
    -9
    а я и не удивлен. От нее толку нет
    но, ей норм. черный писюн. дилдок и все такое
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.05.2021 14:21
    -2
    olegg1261, 15.05.2021 14:18
    А я переконаний що якби матч відбувся вчора у вечірню сесію то результат був би дзеркально протилежним.
    Не факт
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 15.05.2021 14:18
    +2
    А я переконаний що якби матч відбувся вчора у вечірню сесію то результат був би дзеркально протилежним.
    Ссылка
    Vova Marusetskyy
      Vova Marusetskyy, 15.05.2021 14:11
    -1
    пора уже тренера сменить, против Мугурусы играла активно опять эта игра от обороны
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 15.05.2021 14:09
    +4
    ІМХО... Зараз Світоліна показує такий теніс, що якщо хочеш собі зіпсувати настрій, вмикай Її зустріч.
    Матч тритижневої давнини проти Тайхманн ще досі не в голові, де це ж потрібно було так примудритись, щоб за рахунку 5-1, процрати цей Сет і загалом Матч
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.05.2021 14:09
    +4
    Маємо те що маємо і поки цим потрібно пишатись. На жаль, але в жіночому тенісі поки навіть половини рівня Світоліної ніхто з наших дівчат не має. Тому терпимо і сподіваємось, а що ще лишається. По крайній мірі всі ми бачили як може Еліна грати в матчі з Мугурузою. Якщо вона може видати такий матч, то в теорії може так грати на якомусь конкретному часовому відрізку. Чому цього не стається вже більше двох років, це загадка
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.05.2021 14:04
    +5
    Michael Rewert, 15.05.2021 13:59
    Шас знов Матусевич розказувати буде про характер Світоліної?? Отак бездарно в чергове програв я матч, який даже Костюк перевела б в 3 сет мінімум.. А Світоліна.. Безхарактерна в правильному сенсі так щей повільно думаюча якшо не сказати гірше. Так як добігти до мяча можна а от вдарити правильно і обвести мізкі потрібні чи нормальный тренер.. А не друг-хлюпік
    Пане Кубіку клонований, а зараз-то до чого безхарактерність? Еліна що, зупинилася і безвольно догравала матч? Ну, наприклад, як Мугуруса з нею самою позавчора? Гри стабільної нема. Еліна намагається, б'ється до кінця, але ж саме по грі не виходить багато що.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 15.05.2021 14:01
    +3
    С учётом того ,что в Харькове молоденькую Свитолину тренировали лесорубы,Элина показывает отличные результаты,но если бы Свитолину спонсор отправил бы в Испанию или США тренироваться,результат был бы намного лучше
    Ссылка
    sarra2008
    online
      sarra2008, 15.05.2021 13:59
    -2
    На мінімалках не вдалося, а на максималках не захотіла((
    Не можна починати грати з другого сету
    Ссылка
    Michael Rewert
    online
      Michael Rewert, 15.05.2021 13:59
    -2
    Шас знов Матусевич розказувати буде про характер Світоліної?? Отак бездарно в чергове програв я матч, який даже Костюк перевела б в 3 сет мінімум.. А Світоліна.. Безхарактерна в правильному сенсі так щей повільно думаюча якшо не сказати гірше. Так як добігти до мяча можна а от вдарити правильно і обвести мізкі потрібні чи нормальный тренер.. А не друг-хлюпік
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 15.05.2021 13:58
    +1
    в першому сеті у Єліни ледь сил вистачало перекинути через сітку мяча,мабуть після ночі,вона довго приходит в себе а Святек дуже стабільно і рівно провела всю гру і спіймав куража довела до перемогі
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 15.05.2021 13:57
    0
    У Свитолины всё стабильно)
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.05.2021 13:54
    +4
    Я скоро буду просто порожні коменти залишати. Бо все одне й те ж, а сенс повторюватися? У Еліни давно пропала стабільність. Хоч хороші матчі, на відміну від минулого року, все ж з'явилися, але вони швидко чергуються з невдалими. Ну і знову проблема проти суперниці з майстерними дропами. Минулого року в Римі Вондроушова ними просто знищила Світоліну, зараз Свьонтек, хоч і не мала такої переваги, але саме ними здорово рвала ритм. Еліна чомусь їх зовсім не читає.
    Взагалі, стиль Іги дуже підходить під грунт. Поєднання хорошої потужності з майстерними і різноманітними обертаннями м'яча дають їй шанси на захист титулу на РГ. Хоч і не особливо великі, звичайно. А Еліні було б непогано хоч захистити минулорічний чвертьфінал.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.05.2021 13:53
    +8
    На жаль це Еліна сьогодення. По ній вже можна давати майже 100% прогнози. Перший - це не подасть на сет чи на матч, другий_ після класної феєричної гри, наступна буде або провальна, або на низькому рівні, як сьогодні. На жаль, але від РГ навіть мінімальних оптимістичних очікувань та сподівань нема. При найкращих розкладах це 1/4, хоча і малоймовірно. Швидше за все 1/16 і готуватись до трави
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    Alehandro
    online
      Alehandro, 15.05.2021 13:50
    +8
    Я так и не понял тактику Элины в игре на приёме: если первая подача Свёнтек ещё ничего (~170км/ч), то вторая - просто элементарная (~120 км/ч без подкруток, без подачи в тело) и вместо того, чтоб войти в корт и расстреливать, Элина в паре метров от линии ловит опускающийся отскок... зачем?! у неё не было никакого преимущества на приёме второй подачи. сама себе жизнь усложняла и как по мне, Ига ничем не сильнее Мугурусы, но переменчивость Элины огорчает
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.05.2021 14:04
    +5
    Michael Rewert, 15.05.2021 13:59
    Шас знов Матусевич розказувати буде про характер Світоліної?? Отак бездарно в чергове програв я матч, який даже Костюк перевела б в 3 сет мінімум.. А Світоліна.. Безхарактерна в правильному сенсі так щей повільно думаюча якшо не сказати гірше. Так як добігти до мяча можна а от вдарити правильно і обвести мізкі потрібні чи нормальный тренер.. А не друг-хлюпік
    Пане Кубіку клонований, а зараз-то до чого безхарактерність? Еліна що, зупинилася і безвольно догравала матч? Ну, наприклад, як Мугуруса з нею самою позавчора? Гри стабільної нема. Еліна намагається, б'ється до кінця, але ж саме по грі не виходить багато що.
    Ссылка
    Vladlen
    online
      Vladlen, 15.05.2021 13:53
    +5
    С какими горящими глазами Элина вышло против испанки, и с какими сегодня. Не было не агрессии не укороченных, а подача это вообще тихий ужас, за счет чего она собиралась выигрывать, непонятно.
    Ссылка
    Venesuela
    online
      Venesuela, 15.05.2021 13:51
    +5
    Жахливо те, що раніше рвала на собі волосся коли Еля програвала, а зараз вона нас привчила к майже постійним поразкам і не здивуванню поразкам!
    Ссылка
    сергей богданов
    online
      сергей богданов, 15.05.2021 13:50
    +5
    После таких игр с молодой классной соперницей, становится более очевидным что время выграть шлемы безвозвратно ушло к сожалению
    Ссылка
    Denmark1107
    online
      Denmark1107, 15.05.2021 14:09
    +4
    ІМХО... Зараз Світоліна показує такий теніс, що якщо хочеш собі зіпсувати настрій, вмикай Її зустріч.
    Матч тритижневої давнини проти Тайхманн ще досі не в голові, де це ж потрібно було так примудритись, щоб за рахунку 5-1, процрати цей Сет і загалом Матч
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.05.2021 14:09
    +4
    Маємо те що маємо і поки цим потрібно пишатись. На жаль, але в жіночому тенісі поки навіть половини рівня Світоліної ніхто з наших дівчат не має. Тому терпимо і сподіваємось, а що ще лишається. По крайній мірі всі ми бачили як може Еліна грати в матчі з Мугурузою. Якщо вона може видати такий матч, то в теорії може так грати на якомусь конкретному часовому відрізку. Чому цього не стається вже більше двох років, це загадка
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 15.05.2021 13:54
    +4
    Я скоро буду просто порожні коменти залишати. Бо все одне й те ж, а сенс повторюватися? У Еліни давно пропала стабільність. Хоч хороші матчі, на відміну від минулого року, все ж з'явилися, але вони швидко чергуються з невдалими. Ну і знову проблема проти суперниці з майстерними дропами. Минулого року в Римі Вондроушова ними просто знищила Світоліну, зараз Свьонтек, хоч і не мала такої переваги, але саме ними здорово рвала ритм. Еліна чомусь їх зовсім не читає.
    Взагалі, стиль Іги дуже підходить під грунт. Поєднання хорошої потужності з майстерними і різноманітними обертаннями м'яча дають їй шанси на захист титулу на РГ. Хоч і не особливо великі, звичайно. А Еліні було б непогано хоч захистити минулорічний чвертьфінал.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 15.05.2021 14:27
    +3
    Пам'ятаю як минулого року всі "експерти" вважали, що дійти до фіналу Ролан Гарросу для Еліни не буде проблемою, а саме пройти Подорску та Свьонтек.
    -
    Свьонтек - це топ на грунті, ще й атакувального та інтелектуального спрямування.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 15.05.2021 14:01
    +3
    С учётом того ,что в Харькове молоденькую Свитолину тренировали лесорубы,Элина показывает отличные результаты,но если бы Свитолину спонсор отправил бы в Испанию или США тренироваться,результат был бы намного лучше
    Ссылка
    olegg1261
    online
      olegg1261, 15.05.2021 14:18
    +2
    А я переконаний що якби матч відбувся вчора у вечірню сесію то результат був би дзеркально протилежним.
    Ссылка
    lviv-999
    online
      lviv-999, 15.05.2021 14:51
    +1
    Читаю коменти. Які шанси Свентик захистити титул ))).Нульові !!!. Минулого року виграла самий слабкий шлем в історії. Ну виграла сьогодні і що ????. Везіння не вічне.!. Так попадати в лінію і 99% вдалих дропів то раз-два за сезон. Таж Барті її на одній нозі винесе.Вона типова одноманітна грунтовичка.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 15.05.2021 13:58
    +1
    в першому сеті у Єліни ледь сил вистачало перекинути через сітку мяча,мабуть після ночі,вона довго приходит в себе а Святек дуже стабільно і рівно провела всю гру і спіймав куража довела до перемогі
    Ссылка
    volf2020
    online
      volf2020, 15.05.2021 14:51
    0
    В Світоліної жодного виграша на турнірах великого шолома а її вже 26
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.05.2021 14:50
    0
    alefteev77, 15.05.2021 14:27
    Пам'ятаю як минулого року всі "експерти" вважали, що дійти до фіналу Ролан Гарросу для Еліни не буде проблемою, а саме пройти Подорску та Свьонтек.
    -
    Свьонтек - це топ на грунті, ще й атакувального та інтелектуального спрямування.
    Не є Іга якоюсь нездоланною, і помилок робить не мало. Це не Барті і навіть не теперішня Сабаленка, щоб її не проходити
    Ссылка
    lenares85
    online
      lenares85, 15.05.2021 14:49
    0
    Это чорножопый виноват мельдоний непринимает. А если серйозно то люди не роботы, выигрывать постоянно нельзя, есть более голодные к победам молодые тенесистки
    Ссылка
    Vova Marusetskyy
      Vova Marusetskyy, 15.05.2021 14:43
    0
    alefteev77, 15.05.2021 14:27
    Пам'ятаю як минулого року всі "експерти" вважали, що дійти до фіналу Ролан Гарросу для Еліни не буде проблемою, а саме пройти Подорску та Свьонтек.
    -
    Свьонтек - це топ на грунті, ще й атакувального та інтелектуального спрямування.
    проти такої Еліни всі будуть топами, 1-2 гру видати і все, навіть Крейчікова навязала боротьбу Швентек
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 15.05.2021 13:57
    0
    У Свитолины всё стабильно)
    Ссылка
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