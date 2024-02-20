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Испания
20 февраля 2024, 10:55 | Обновлено 20 февраля 2024, 11:46
1347
1

Таблица Ла Лиги. Реал попытался сделать подарок, но Жирона не оценила

16-19 февраля состоялись матчи 25-го тура чемпионата Испании 2023/24

20 февраля 2024, 10:55 | Обновлено 20 февраля 2024, 11:46
1347
1
Таблица Ла Лиги. Реал попытался сделать подарок, но Жирона не оценила
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

16-19 февраля состоялись матч 25-го тура Ла Лиги 2023/24.

Лидер чемпионата «Реал» Мадрид сыграл вничью на выезде против «Райо Вальекано» со счетом 1:1. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе и пропустил гол на 27-й минуте от Рауля де Томаса, который реализовал пенальти.

«Жирона» вместе с украинскими футболистами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым не сумела воспользоваться осечкой «сливочных» и в гостях уступила «Атлетику» Бильбао 2:3. Довбик и Цыганков вышли в стартовом составе. Артем отыграл весь поединок, а Виктор был заменен на 89-й минуте на Кристиана Стуани.

На 49-й Цыганков отметился голом. Для него это 8-й мяч в 43 играх в футболке «красно-белых». На его счету также 9 ассистов.

«Барселона» благодаря дублю Роберта Левандовски выиграла у «Сельты» 2:1, а «Атлетико» Мадрид на своем поле разгромил «Лас-Пальмас» 5:0.

«Валенсия» и Роман Яремчук сыграли вничью с «Севильей» – 0:0. Украинец вышел на поле с первых минут и был заменен на 73-й на Хесуса Васкеса.

Сейчас первое место в таблице чемпионата Испании продолжает занимать «Реал» с Луниным. У подопечных Карло Анчелотти 62 очка. На 2-й позиции идут Артем Довбик, Виктор Цыганков и Ко. У «Жироны» 56 пунктов.

«Барселона» достаточно близко подобралась к команде Мичела. У каталонцев 54 балла, что на 3 балла больше, чем у «Атлетико» (51), который идет 4-м. Топ-5 замыкает «Атлетик» – 49.

Ла Лига 2023/24. 16-19 февраля. 25-й тур

  • Вильярреал – Хетафе – 1:1
  • Атлетико – Лас-Пальмас – 5:0
  • Осасуна – Кадис – 2:0
  • Сельта – Барселона – 1:2
  • Валенсия – Севилья – 0:0
  • Райо Вальекано – Реал Мадрид – 1:1
  • Гранада – Альмерия – 1:1
  • Мальорка – Реал Сосьедад – 1:2
  • Бетис – Алавес – 0:0
  • Атлетик – Жирона – 3:2

Таблица Ла Лиги после 25-го тура

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Источник Sport.ua
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Vitason
Жаль,что Жирона так сыграла!! Боюсь чтобы и дальше она не поплыла!!  Барса почти  догнала!! Сейчас нужно в двух следующих матчах только выигрывать,чтобы обрести уверенность,иначе может случиться что Жирона не выдержит конкуренции даже за топ 4!!
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