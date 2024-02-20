Таблица Ла Лиги. Реал попытался сделать подарок, но Жирона не оценила
16-19 февраля состоялись матчи 25-го тура чемпионата Испании 2023/24
16-19 февраля состоялись матч 25-го тура Ла Лиги 2023/24.
Лидер чемпионата «Реал» Мадрид сыграл вничью на выезде против «Райо Вальекано» со счетом 1:1. Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин вышел в стартовом составе и пропустил гол на 27-й минуте от Рауля де Томаса, который реализовал пенальти.
«Жирона» вместе с украинскими футболистами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым не сумела воспользоваться осечкой «сливочных» и в гостях уступила «Атлетику» Бильбао 2:3. Довбик и Цыганков вышли в стартовом составе. Артем отыграл весь поединок, а Виктор был заменен на 89-й минуте на Кристиана Стуани.
На 49-й Цыганков отметился голом. Для него это 8-й мяч в 43 играх в футболке «красно-белых». На его счету также 9 ассистов.
«Барселона» благодаря дублю Роберта Левандовски выиграла у «Сельты» 2:1, а «Атлетико» Мадрид на своем поле разгромил «Лас-Пальмас» 5:0.
«Валенсия» и Роман Яремчук сыграли вничью с «Севильей» – 0:0. Украинец вышел на поле с первых минут и был заменен на 73-й на Хесуса Васкеса.
Сейчас первое место в таблице чемпионата Испании продолжает занимать «Реал» с Луниным. У подопечных Карло Анчелотти 62 очка. На 2-й позиции идут Артем Довбик, Виктор Цыганков и Ко. У «Жироны» 56 пунктов.
«Барселона» достаточно близко подобралась к команде Мичела. У каталонцев 54 балла, что на 3 балла больше, чем у «Атлетико» (51), который идет 4-м. Топ-5 замыкает «Атлетик» – 49.
Ла Лига 2023/24. 16-19 февраля. 25-й тур
- Вильярреал – Хетафе – 1:1
- Атлетико – Лас-Пальмас – 5:0
- Осасуна – Кадис – 2:0
- Сельта – Барселона – 1:2
- Валенсия – Севилья – 0:0
- Райо Вальекано – Реал Мадрид – 1:1
- Гранада – Альмерия – 1:1
- Мальорка – Реал Сосьедад – 1:2
- Бетис – Алавес – 0:0
- Атлетик – Жирона – 3:2
Таблица Ла Лиги после 25-го тура
CLASIFICACIÓN | ¡El @realmadrid amplía su ventaja con el segundo clasificado en #LALIGAEASPORTS! 🤍 pic.twitter.com/mzBTcMLTmD— LALIGA (@LaLiga) February 19, 2024
RESULTADOS | ¡Tan solo @FCBarcelona_es y @RealSociedad consiguen ganar fuera de casa esta jornada en #LALIGAEASPORTS! 💪#ResultsByVisitSaudi pic.twitter.com/rCO0uJQ7Xn— LALIGA (@LaLiga) February 19, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Жирона» проиграла клубу из Бильбао
Андреасу Бреме было 63 года