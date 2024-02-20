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Испания
20 февраля 2024, 10:25 |
434
0

Коэффициент на титул Жироны снова поднялся. Букмекеры отдали трофей Реалу

Букмекеры уже вовсе не верят в триумф подопечных Мичела, коэффициент – 12.00

20 февраля 2024, 10:25 |
434
0
Коэффициент на титул Жироны снова поднялся. Букмекеры отдали трофей Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 12.00.

Команда с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым является вторым фаворитом на титул. Больше шансов на триумф только у «Реала» с Андреем Луниным – 1.05.

Перед 25-м туром чемпионата Испании на трофей жиронцев котировки составляли 12.00. Однако подопечные Мичела уступили «Атлетику» Бильбао 2:3, поэтому коэффициент снова поднялся, даже несмотря на ничью королевского клуба с «Райо Вальекано» 1:1.

Начиная с 20-го тура котировки на чемпионство «Жироны» только поднимаются. Тогда, после 19-го тура, коэффициент составлял 3.50. Изначально, перед стартом сезона, шансы жиронцев на триумф расценивались в 1250.0.

«Красное-белые» занимают второе место в таблице чемпионата с 56 очками после 25 туров. У «Реала» 62 пункта.

На третьем месте идет «Барселона» (54), на четвертом – «Атлетико» (51).

Топ-4 фаворита на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 25-го тура:

  1. Реал Мадрид – 1.07
  2. Жирона – 12.00
  3. Барселона – 18.00
  4. Атлетико Мадрид – 25.00

В 26-м туре Довбик и Цыганков встретятся с «Райо Вальекано». Это будет домашний поединок для жиронцев. Встреча пройдет 26 февраля на стадионе «Монтиливи». Время начала матча – 22:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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