Коэффициент на титул Жироны снова поднялся. Букмекеры отдали трофей Реалу
Букмекеры уже вовсе не верят в триумф подопечных Мичела, коэффициент – 12.00
Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 12.00.
Команда с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым является вторым фаворитом на титул. Больше шансов на триумф только у «Реала» с Андреем Луниным – 1.05.
Перед 25-м туром чемпионата Испании на трофей жиронцев котировки составляли 12.00. Однако подопечные Мичела уступили «Атлетику» Бильбао 2:3, поэтому коэффициент снова поднялся, даже несмотря на ничью королевского клуба с «Райо Вальекано» 1:1.
Начиная с 20-го тура котировки на чемпионство «Жироны» только поднимаются. Тогда, после 19-го тура, коэффициент составлял 3.50. Изначально, перед стартом сезона, шансы жиронцев на триумф расценивались в 1250.0.
«Красное-белые» занимают второе место в таблице чемпионата с 56 очками после 25 туров. У «Реала» 62 пункта.
На третьем месте идет «Барселона» (54), на четвертом – «Атлетико» (51).
Топ-4 фаворита на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 25-го тура:
- Реал Мадрид – 1.07
- Жирона – 12.00
- Барселона – 18.00
- Атлетико Мадрид – 25.00
В 26-м туре Довбик и Цыганков встретятся с «Райо Вальекано». Это будет домашний поединок для жиронцев. Встреча пройдет 26 февраля на стадионе «Монтиливи». Время начала матча – 22:00 по Киеву.
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