Коэффициент на титул Жироны снова поднялся. Букмекеры отдали трофей Реалу

Коэффициент на чемпионство футбольного клуба «Жирона» в Ла Лиге 2023/24 составляет 12.00.

Команда с украинцами Артемом Довбиком и Виктором Цыганковым является вторым фаворитом на титул. Больше шансов на триумф только у «Реала» с Андреем Луниным – 1.05.

Перед 25-м туром чемпионата Испании на трофей жиронцев котировки составляли 12.00. Однако подопечные Мичела уступили «Атлетику» Бильбао 2:3, поэтому коэффициент снова поднялся, даже несмотря на ничью королевского клуба с «Райо Вальекано» 1:1.

Начиная с 20-го тура котировки на чемпионство «Жироны» только поднимаются. Тогда, после 19-го тура, коэффициент составлял 3.50. Изначально, перед стартом сезона, шансы жиронцев на триумф расценивались в 1250.0.

«Красное-белые» занимают второе место в таблице чемпионата с 56 очками после 25 туров. У «Реала» 62 пункта.

На третьем месте идет «Барселона» (54), на четвертом – «Атлетико» (51).

Топ-4 фаворита на чемпионство в Ла Лиге 2023/24 после 25-го тура:

Реал Мадрид – 1.07 Жирона – 12.00 Барселона – 18.00 Атлетико Мадрид – 25.00

В 26-м туре Довбик и Цыганков встретятся с «Райо Вальекано». Это будет домашний поединок для жиронцев. Встреча пройдет 26 февраля на стадионе «Монтиливи». Время начала матча – 22:00 по Киеву.