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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
17.02.2024 15:00 – FT 5 : 0
Лас Пальмас
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Испания
17 февраля 2024, 17:12 | Обновлено 17 февраля 2024, 17:48
592
0

В погоне за Жироной. Атлетико отгрузил сопернику 5 голов

Дубли Льоренте и Корреа

17 февраля 2024, 17:12 | Обновлено 17 февраля 2024, 17:48
592
0
В погоне за Жироной. Атлетико отгрузил сопернику 5 голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Испании Атлетико обыграл Лас-Пальмас со счетом 5:0. По дублю оформили Льоренте и Корреа, а еще один гол на счету Депая.

Команда Диего Симеоне после двух матчей без побед в чемпионате пытается сократить отставание от Жироны. Атлетико идет третьим с 51 пунктом, у Жироны, которая сейчас вторая, 56 очков.

Чемпионат Испании. 25-й тур

Атлетико – Лас-Пальмас 5:0
Голы: Льоренте, 15, 20, Корреа, 47, 62, Депай, 87

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Атлетико Мадрид).
62’
ГОЛ ! С пенальти забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
15’
ГОЛ ! Мяч забил Маркос Льоренте (Атлетико Мадрид).
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Атлетико Мадрид Лас-Пальмас Жирона чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Маркос Льоренте Анхель Корреа Мемфис Депай
Источник Sport.ua
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