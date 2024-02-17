В погоне за Жироной. Атлетико отгрузил сопернику 5 голов

В матче чемпионата Испании Атлетико обыграл Лас-Пальмас со счетом 5:0. По дублю оформили Льоренте и Корреа, а еще один гол на счету Депая.

Команда Диего Симеоне после двух матчей без побед в чемпионате пытается сократить отставание от Жироны. Атлетико идет третьим с 51 пунктом, у Жироны, которая сейчас вторая, 56 очков.

Чемпионат Испании. 25-й тур

Атлетико – Лас-Пальмас 5:0

Голы: Льоренте, 15, 20, Корреа, 47, 62, Депай, 87