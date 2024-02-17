Матч-триллер в Виго. Барселона вырвала победу у Сельты на последней минуте
Дубль в составе гостей оформил Роберт Левандовски
В субботу, 17 февраля, состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Сельта» и «Барселона».
Игра прошла на стадионе «Балаидос» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.
На гол Роберта Левандовски в первом тайме хозяева после перерыва ответили точным ударом Яго Аспаса. А уже на последней компенсированной арбитром минуте Левандовски реализовал пенальти и принес каталонцам три очка. Поляк забил со второй попытки, ведь сначала промахнулся, но рефери увидел нарушение правил и Роберт удачно перебил одиннадцатиметровый.
«Сине-гранатовые» занимают третье место в Ла Лиге, отставая от «Жироны», которая идет второй и имеет игру в запасе, на 2 зачетных балла.
Ла Лига. 25-й тур, 17 февраля
Сельта – Барселона – 1:2
Голы: Аспас, 47 – Левандовски, 45, 90+7 (пен).
Сельта: Гуаита, Мингеса (Васкес, 85), Старфельт, Домингес (Нуньес, 46), Ристич (Санчес, 59), Де Ла Торре, Тапия, Бельтран, Альенде (Сведберг, 77), Аспас, Ларсен (Дувикас, 85).
Барселона: тер Стеген, Кунде, Араухо (Мартинес, 46), Кубарси, Жоау Канселу, Кристенсен (Гюндоган, 58), де Йонг, Педри (Лопес, 75), Ямаль, Левандовски, Роке (Рафинья, 58).
🔥 FULL TIME!!!!!!!!!! pic.twitter.com/XA7UjvAMSC— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 17, 2024
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