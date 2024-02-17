Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч-триллер в Виго. Барселона вырвала победу у Сельты на последней минуте
Чемпионат Испании
Сельта
17.02.2024 19:30 – FT 1 : 2
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
17 февраля 2024, 21:55 | Обновлено 17 февраля 2024, 22:25
506
1

Матч-триллер в Виго. Барселона вырвала победу у Сельты на последней минуте

Дубль в составе гостей оформил Роберт Левандовски

17 февраля 2024, 21:55 | Обновлено 17 февраля 2024, 22:25
506
1
Матч-триллер в Виго. Барселона вырвала победу у Сельты на последней минуте
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

В субботу, 17 февраля, состоялся матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Сельта» и «Барселона».

Игра прошла на стадионе «Балаидос» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

На гол Роберта Левандовски в первом тайме хозяева после перерыва ответили точным ударом Яго Аспаса. А уже на последней компенсированной арбитром минуте Левандовски реализовал пенальти и принес каталонцам три очка. Поляк забил со второй попытки, ведь сначала промахнулся, но рефери увидел нарушение правил и Роберт удачно перебил одиннадцатиметровый.

«Сине-гранатовые» занимают третье место в Ла Лиге, отставая от «Жироны», которая идет второй и имеет игру в запасе, на 2 зачетных балла.

Ла Лига. 25-й тур, 17 февраля

Сельта – Барселона – 1:2

Голы: Аспас, 47 – Левандовски, 45, 90+7 (пен).

Сельта: Гуаита, Мингеса (Васкес, 85), Старфельт, Домингес (Нуньес, 46), Ристич (Санчес, 59), Де Ла Торре, Тапия, Бельтран, Альенде (Сведберг, 77), Аспас, Ларсен (Дувикас, 85).

Барселона: тер Стеген, Кунде, Араухо (Мартинес, 46), Кубарси, Жоау Канселу, Кристенсен (Гюндоган, 58), де Йонг, Педри (Лопес, 75), Ямаль, Левандовски, Роке (Рафинья, 58).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

По теме:
ВИДЕО. Не хватило реакции. Яремчуку чудесным образом выпал шанс забить
Анчелотти чуть не принял странное решение по Лунину. Карло переубедили
Сельта – Барселона – 1:2. Оператор, 2-я попытка Левандовски, 90+7-я. Видео
Роберт Левандовски Яго Аспас Барселона Сельта чемпионат Испании по футболу Ла Лига Сельта - Барселона
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу посетил тренировку Динамо. Стала известна причина визита
Футбол | 17 февраля 2024, 17:04 7
Луческу посетил тренировку Динамо. Стала известна причина визита
Луческу посетил тренировку Динамо. Стала известна причина визита

Экс-тренер киевлян посетил тренировочный сбор в Турции

Байер повторил рекорд, победа Штутгарта, Боруссия Д потеряла очки
Футбол | 17 февраля 2024, 21:26 0
Байер повторил рекорд, победа Штутгарта, Боруссия Д потеряла очки
Байер повторил рекорд, победа Штутгарта, Боруссия Д потеряла очки

Матчи чемпионата Германии

ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
Футбол | 17.02.2024, 06:55
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
ВИДЕО. Известный карикатурист выпустил новую картину о Лунине и Кепе
Где они сейчас? Четыре украинца, дебютировавших в УПЛ за Шахтер при Фонсеке
Футбол | 17.02.2024, 08:57
Где они сейчас? Четыре украинца, дебютировавших в УПЛ за Шахтер при Фонсеке
Где они сейчас? Четыре украинца, дебютировавших в УПЛ за Шахтер при Фонсеке
Мудрик летом может покинуть Челси – СМИ. Стали известны причины
Футбол | 17.02.2024, 12:15
Мудрик летом может покинуть Челси – СМИ. Стали известны причины
Мудрик летом может покинуть Челси – СМИ. Стали известны причины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dnipro87
 Тянуть за вуха той реал , а в барси ні  голів на 100 + 1000 хвилині  ні перебитих пенальті , ні помічі судей.  Якщо що сарказм , помилки в обидві сторони . Тепер і вболівальники реалу можуть скаржитися.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Пушич оценил матч Шахтера в Лиге Европы и ситуацию Степаненко
Пушич оценил матч Шахтера в Лиге Европы и ситуацию Степаненко
15.02.2024, 22:45
Футбол
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
ВИДЕО. Драматичный гол Шахтера претендует на звание лучшего в ЛЕ
16.02.2024, 09:19
Футбол
Плишкова призналась, почему отказалась выходить на корт со Свентек в Катаре
Плишкова призналась, почему отказалась выходить на корт со Свентек в Катаре
17.02.2024, 00:45 1
Теннис
Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель
Маркевич отреагировал на скандальную ошибку арбитра матча Шахтер – Марсель
16.02.2024, 11:27 7
Футбол
Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Шахтер – Марсель. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
15.02.2024, 18:20 121
Футбол
Марино ПУШИЧ: «Это явная ошибка. Судьи украли у нас чистый гол»
Марино ПУШИЧ: «Это явная ошибка. Судьи украли у нас чистый гол»
16.02.2024, 07:00 46
Футбол
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Я спросил у судьи, зачем он свистел»
16.02.2024, 12:10 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем