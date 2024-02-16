Испания16 февраля 2024, 18:33 |
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Сельта – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 февраля в 19:30 поединок 25-го тура испанской Ла Лиги
16 февраля 2024, 18:33 |
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В субботу, 17 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Сельта» и «Барселона».
Игра пройдет на стадионе «Балаидос».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Сельта – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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