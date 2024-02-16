В субботу, 17 февраля, состоится матч 25-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Сельта» и «Барселона».

Игра пройдет на стадионе «Балаидос».



Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Сельта – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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