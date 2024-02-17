Сельта – Барселона – 1:2. Оператор, 2-я попытка Левандовски, 90+7-я. Видео
Смотрите видеообзор матча 25-го тура Ла Лаги
17 февраля состоялся матч 25-го тура Ла Лиги между командами «Сельта» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «сине-гранатовых».
Дублем за гостей отметился Роберт Левандовски, а у хозяев единственный мяч забил Яго Аспас.
Левандовски вырвал победу для «Барсы» на 90+7-й минуте. Поляк реализовал пенальти, однако сделал это не сразу. Вначале, при первом 11-метровом, арбитр задержал исполнение удара из-за того, что оператор «высунул» камеру слишком далеко на поле.
Роберт не реализовал пенальти, однако рефери переназначил 11-метровый, поскольку голкипер «Сельты» Висенте Гуайта слишком рано покинул линию ворот. Со 2-й попытки Левандовски все-таки забил.
Ла Лига. 17 февраля. 25-й тур
Сельта – Барселона – 1:2
Голы: Аспас, 47 – Левандовски, 45, 90+7 (пен.)
Видеообзор матча:
ГОЛ! 0:1 Левандовски, 45 мин.
ГОЛ! 1:1 Аспас, 47 мин.
ГОЛ! 1:2 Левандовски, 90+7 мин.
События матча
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