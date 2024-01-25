Шахтер Донецк

Донецкий «Шахтер» в четверг, 25 января, в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции сыграет товарищеский матч с польской командой «Лех» из Познани. Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Это будет второй матч украинской команды на турецком сборе. Ранее «Шахтер» выиграл у армянского «Пюника».

«Лех» после 19 туров польской Экстраклассы занимает третье место в турнирной таблице. В активе команды 33 очка: 9 побед, 6 ничьих и 4 поражения, разница забитых и пропущенных голов – 32:25. От лидера – «Шленска» из Вроцлава – «Лех» отстает на 9 очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Лех», за которой можно будет седит в украинской версии сайта.