Шахтер Донецк

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25.01.2024 17:00 - : -
Лех
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Украина. Премьер лига
25 января 2024, 00:19 | Обновлено 25 января 2024, 00:21
74
0

Шахтер – Лех. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией спарринга украинского и польского клубов

25 января 2024, 00:19 | Обновлено 25 января 2024, 00:21
74
0
Шахтер – Лех. Текстовая трансляция матча
ФК «Шахтер»

Донецкий «Шахтер» в четверг, 25 января, в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции сыграет товарищеский матч с польской командой «Лех» из Познани. Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Это будет второй матч украинской команды на турецком сборе. Ранее «Шахтер» выиграл у армянского «Пюника».

«Лех» после 19 туров польской Экстраклассы занимает третье место в турнирной таблице. В активе команды 33 очка: 9 побед, 6 ничьих и 4 поражения, разница забитых и пропущенных голов – 32:25. От лидера – «Шленска» из Вроцлава – «Лех» отстает на 9 очков.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Лех», за которой можно будет седит в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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