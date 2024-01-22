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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
22.01.2024 14:30 – FT 2 : 0
Пюник
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Украина. Премьер лига
22 января 2024, 16:26 | Обновлено 22 января 2024, 17:00
2836
17

Новичок отметился ассистом. Шахтер в товарищеском матче одолел Пюник

Команда Марино Пушича забила по голу в каждом из таймов

22 января 2024, 16:26 | Обновлено 22 января 2024, 17:00
2836
17
Новичок отметился ассистом. Шахтер в товарищеском матче одолел Пюник
ФК Шахтер Донецк

Сезон украинской Премьер-лиги находится в периоде зимнего отдыха, потому что в наших географических реалиях в это время года в футбол особо не поиграешь. Однако возобновление розыгрыша еврокубков не заставит себя долго ждать, и поскольку у нас еще есть активный представитель страны на международной арене, то ему самое время возвращаться к работе.

Действующий чемпион Украины, донецкий «Шахтер», привычно посетил Турцию зимой и нашел себе на месте несколько соперников для того, чтобы тренировочные занятия не составляли единолично расписание дня футболистов. Первым оппонентом «горняки» при этом выбрали болгарский «Лудогорец», против которого играют чуть ли не каждую зиму в последнее время. Однако все же не настолько часто, насколько «зелено-белые» побеждают во внутреннем первенстве своей страны – двенадцать раз подряд! Это даже больше мюнхенской «Баварии» в Бундеслиге, поэтому противостояние обещало быть интересным.

Но в последний момент что-то пошло не так, и матч против болгарского клуба отменили из-за неблагоприятных погодных условий. Ничего страшного! Неподалеку базировался ереванский «Пюник», которого «горняки» знают еще со времен квалификации Лиги чемпионов в начале XXI века. С тех пор мало что изменилось на внутренней арене для оппонентов, поэтому и они стремились как можно более качественно подготовиться к возобновлению чемпионата.

Сразу в стартовом составе на эту игру Марино Пушич решил использовать зимнего новичка своей команды, бразильца Кевина, которому отдали левый фланг нападения. И это было вполне успешное решение от «Шахтера», потому что ни в какой адаптации юноша как будто и не нуждался. Как следствие, голевая передача на Зубкова уже на 14 минуте, после выигранной борьбы корпусами у защитника у углового флажка. Плотность, неординарное мышление и заметное отсутствие сыгранности – таким запомнился этот игрок.

Что касается других исполнителей дончан, то здесь без сюрпризов. Соперники ничего не предлагали в атаке, поэтому защита обошла проблемы у собственных ворот, а впереди было заметно, что неделя непрерывных тренировок таки очень сильно влияет на свежесть ног у игроков «Шахтера». Первый тайм команды доиграли без интересных эпизодов, после чего Пушич полностью сменил состав.

И здесь было уже больше интересно, потому что и «Пюник» начал атаковать и имел вполне приличные моменты, и свежие игроки «горняков» не упускали возможности прессингом поджимать соперников. Фактически, играли до того момента, пока какая-то из команд не схватит врасплох другую в чужой штрафной. И это также первым сделал «Шахтер», а юный Цуканов забил хотя и «дешевый» гол из-под соперника, но очень важный в плане психологии молодого футболиста.

Следующим соперником донецкого «Шахтера» по текущему расписанию 25 января будет познанский «Лех».

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Пюник» – 2:0

Голы: Зубков, 14, Цуканов, 82

«Шахтер» (1 тайм): Ризнык – Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Кевин, Судаков, Бондаренко, Зубков – Сикан.

«Шахтер» (2 тайм): Рудько – Педриньо, Ракицкий, Лемкин (Лацабидзе, 72), Гочолеишвили – Назарина – Невертон, Эгиналду, Крыськив, Очеретько (Цуканов, 72) – Швед.

«Пюник»: Бучнев – Жуниньо, Братков, Вакуленко, Кочук, Давидян – Гонсалвес, Дашян, Сантос – Отубанджо, Юричич.

Стадион: «Regnum Sports Center» (Анталья, Турция).

ШАХТЕР – ПЮНИК. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 17
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Kamon
Бразилец не о чем, считай выбросили деньги на ветер 
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+2
zzg77
Якщо б придбали за 30 мільйонів, то забив би гол.
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+2
Sheva19
Это Ваш Беседка не очки и САшо физрук 
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0
Sheva19
Мусорня Там Леоненко с Милей наливают бегом бухать 
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-1
Sheva19
Бей мусоров 
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-1
Sheva19
Ментовские шлюхи вон с ветки любимого клуба Ваш удел наблюдать как ваш хозяин в Монако играет в казино 
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-1
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FunnyCat_____
Видно что не зря 15 лямов потратили!
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-1
Sheva19
Мусора вы . ...расы
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-2
Sheva19
Отработали свои минуса ?
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-2
Лига конференций без динамо
Чемпион с победой 
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-2
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AK.228
«Цупкість та неординарне мислення» це добре!!)
З перемогою !
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-2
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Sheva19
Ментовские минусовые шлюхи идите вон 
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-4
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