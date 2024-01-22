Кевин выйдет в старте. Состав Шахтера на первый матч года

«Шахтер» в 14:30 начнет первый контрольный матч на сборе в Турции, соперником будет армянский «Пюник». Команда Марино Пушича должна была вчера сыграть с «Лудогорцем», но игру отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

Отметим, что в основе выйдет вингер Кевин, который только в пятницу официально перешел в новую команду.

В запасе нашлось место защитнику Луке Лацабидзе. Клуб не сообщил о подписании грузина, но было известно, что игрок тренируется с «Шахтером».

Шахтер: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Бондаренко, Степаненко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан

В запасе: Рудько, Твардовский, Лемкин, Гочолеишвили, Педриньо, Козик, Ракицкий, Лацабидзе, Эгиналду, Крыськив, Швед, Очеретько, Назарина, Невертон, Цуканов