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Украина. Премьер лига
22 января 2024, 13:38 | Обновлено 22 января 2024, 13:41
902
0

Кевин выйдет в старте. Состав Шахтера на первый матч года

Новичок Кевин сразу получит возможность себя показать

22 января 2024, 13:38 | Обновлено 22 января 2024, 13:41
902
0
Кевин выйдет в старте. Состав Шахтера на первый матч года
ФК Шахтер

«Шахтер» в 14:30 начнет первый контрольный матч на сборе в Турции, соперником будет армянский «Пюник». Команда Марино Пушича должна была вчера сыграть с «Лудогорцем», но игру отменили из-за неблагоприятных погодных условий.

Отметим, что в основе выйдет вингер Кевин, который только в пятницу официально перешел в новую команду.

В запасе нашлось место защитнику Луке Лацабидзе. Клуб не сообщил о подписании грузина, но было известно, что игрок тренируется с «Шахтером».

Шахтер: Ризнык, Конопля, Матвиенко, Бондарь, Азаров, Бондаренко, Степаненко, Судаков, Зубков, Кевин, Сикан

В запасе: Рудько, Твардовский, Лемкин, Гочолеишвили, Педриньо, Козик, Ракицкий, Лацабидзе, Эгиналду, Крыськив, Швед, Очеретько, Назарина, Невертон, Цуканов

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Источник Sport.ua
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