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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
22.01.2024 14:30 – FT 2 : 0
Пюник
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 января 2024, 17:30 |
468
0

Шахтер – Пюник – 2:0. Ассист Кевин и уверенная победа. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча

22 января 2024, 17:30 |
468
0
Шахтер – Пюник – 2:0. Ассист Кевин и уверенная победа. Видео голов и обзор
ФК Шахтер.

В понедельник, 22 января, донецкий «Шахтер» провел товарищеский матч с армянским клубом «Пюник» в рамках турецкого подготовительного сбора.

«Горняки» одержали убедительную победу со счетом 2:0. За дончан голы забивали Зубков и Цуканов, а звездный новичок Кевин отличился ассистом.

Товарищеский матч.

«Шахтер» – «Пюник» – 2:0

Голы: Зубков, 14, Цуканов, 82

«Шахтер» (1 тайм): Ризнык – Азаров, Матвиенко, Бондарь, Конопля – Степаненко – Кевин, Судаков, Бондаренко, Зубков – Сикан.

«Шахтер» (2 тайм): Рудько – Педриньо, Ракицкий, Лемкин (Лацабидзе, 72), Гочолеишвили – Назарина – Невертон, Эгиналду, Крыськив, Очеретько (Цуканов, 72) – Швед.

«Пюник»: Бучнев – Жуниньо, Братков, Вакуленко, Кочук, Давидян – Гонсалвес, Дашян, Сантос – Отубанджо, Юричич.

Видеообзор матча

Полный матч

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Новичок отметился ассистом. Шахтер в товарищеском матче одолел Пюник
ВИДЕО. Кевин отличился первым результативным действием за Шахтер
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Источник Sport.ua
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