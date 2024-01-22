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Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
22.01.2024 14:30 - : -
Пюник
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 января 2024, 00:49 | Обновлено 22 января 2024, 00:53
44
0

Шахтер – Пюник. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией товарищеского матча

22 января 2024, 00:49 | Обновлено 22 января 2024, 00:53
44
0
Шахтер – Пюник. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В понедельник, 22-го января, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и армянский «Пюник». Матч пройдет в Анталии (Турция), на поле стадиона «Regnum Sports Center», начало в 14:30.

С первой попытки запустить череду товарищеских матчей действующих чемпионов Украины на турецких зимних сборах не удалось. Погода не позволила состояться спаррингу «Шахтера» и болгарского «Лудогорца», а поскольку календарь команд составляется наперед, то и второй такой возможности может уже не быть. Благо, кого сейчас только не встретишь в Турции, так что хорошо, что лидер армянской Премьер-лиги, «Пюник» из Еревана, решил уделить немного времени украинской команде. Даже несмотря на тот факт, что в череде его контрольных встреч все еще присутствуют соперники из болот.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Пюник», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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товарищеские матчи Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Пюник текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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