Шахтер Донецк

В понедельник, 22-го января, состоится товарищеский матч, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и армянский «Пюник». Матч пройдет в Анталии (Турция), на поле стадиона «Regnum Sports Center», начало в 14:30.

С первой попытки запустить череду товарищеских матчей действующих чемпионов Украины на турецких зимних сборах не удалось. Погода не позволила состояться спаррингу «Шахтера» и болгарского «Лудогорца», а поскольку календарь команд составляется наперед, то и второй такой возможности может уже не быть. Благо, кого сейчас только не встретишь в Турции, так что хорошо, что лидер армянской Премьер-лиги, «Пюник» из Еревана, решил уделить немного времени украинской команде. Даже несмотря на тот факт, что в череде его контрольных встреч все еще присутствуют соперники из болот.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Пюник», за которой можно следить в украинской версии сайта.