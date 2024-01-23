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Украина. Премьер лига
23 января 2024, 09:59 | Обновлено 23 января 2024, 10:28
207
0

Марино ПУШИЧ: «Мы стали более непредсказуемыми в последней фазе атаки»

Наставник «горняков» – о последнем матче команды

23 января 2024, 09:59 | Обновлено 23 января 2024, 10:28
207
0
Марино ПУШИЧ: «Мы стали более непредсказуемыми в последней фазе атаки»
ФК Шахтер. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич поделился впечатлениями от последнего товарищеского матча «Шахтера» против «Пюника» (2:0).

«Победа в спарринге оказывает хорошее настроение на межсезонные игры, что также важно. Это не всегда о менталитете – речь идет об отношении, а оно было замечательным. Мы очень усердно работали, создали ряд моментов и, я считаю, заслужили эту победу.

Во время матча было видно, что Кевин – сильный, мощный футболист, хорошо играет один в один, и его действия это показали. Радуюсь, что в том моменте Зубков находился в выгодной позиции. Всегда приятно видеть взаимодействие и стремление забивать. Надеюсь, они забьют еще больше голов в чемпионате.

Остается много аспектов, с которыми мы начинали работу в конце первой части сезона, в первые мои месяцы пребывания в клубе, однако мы добавили интенсивность и удерживаем ее на высоком уровне. Также мы стали более непредсказуемы в последней фазе атаки. И нужно совершенствоваться еще, поэтому работаем над этим», – сказал Пушич.

Следующий матч «Шахтер» проведет 25 января против клуба «Лех Познань» в 13:00.

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Пюник Шахтер Донецк товарищеские матчи Марино Пушич
Источник ФК Шахтер Донецк
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