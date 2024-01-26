Марино ПУШИЧ: «Поставил бы Шахтеру оценку 7,5 из 10»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич проанализировал контрольный матч донецкой команды с польским «Лехом» (3:1).

– Мистер, насколько вы довольны игрой команды по 10-балльной шкале?

– Хороший вопрос и идея дать оценку игре. В общем, я очень доволен тем, что мы показали, за исключением разве что первых пяти минут, когда мы действовали слишком опрометчиво и допустили определенные тактические ошибки. Однако мы усердно работали, были организованными и не пропустили ни одного гола в первом тайме. Поэтому, считаю, мы действовали отлично: дважды забили, создали еще несколько моментов и играли с высокой интенсивностью с мячом и без него. Это было целью встречи, поэтому я доволен. Во втором тайме была такая же энергия, хорошая организация, мы создали несколько возможностей. Соперник отличился с пенальти – в этом моменте мы были опрометчивыми, однако в целом я очень доволен. Так что в этот вечер дал бы своей команде оценку 7,5.

– Какие основные задачи поставлены игрокам в каждом спарринге?

– Как я говорил после первого матча, в спарринге главное – игровые кондиции, еще я хотел видеть много аспектов во владении мячом, над которым мы работали. Я увидел немало таких моментов в этом поединке, и это хорошо. Конечно, не все идеально, ведь мы усердно тренируемся, до сих пор есть тяжесть в ногах, однако энергия и настроение команды – это то, что я хочу видеть. И когда ты опережаешь соперника в работе, есть шанс переиграть его.

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– Почему вы решили изменить стартовый состав?

– Потому что хочу найти лучшие, оптимальные комбинации. Я хочу видеть, как другие футболисты взаимодействуют друг с другом. Всегда ищу такие пары игроков, лучше работающих друг с другом, и изучаю, как мне использовать эти качества. Иногда приходится менять состав, чтобы привлечь других исполнителей. Период подготовки продолжается, мне хотелось увидеть в игре других футболистов.

– А как насчет планов команды на следующие дни?

– Завтра нас также ждет тренировка – продолжаем много работать. Далее снова товарищеский матч, где мы будем играть по этой же схеме немного дольше, чтобы все имели практику. Совершенствуем физическую форму и игровые кондиции и разрабатываем план игры.