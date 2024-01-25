Шахтер определил стартовый состав на товарищеский матч с Лехом из Познани
Контрольный поединок в Турции начнется 25 января в 17:00
25 января во время сборов в Турции донецкий «Шахтер» проводит товарищеский матч с польской командой «Лех» из Познани.
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Это второй контрольный поединок «Шахтера» в Турции в 2024 году. Тремя днями ранее горняки взяли верх над «Пюником» из Армении (2:0).
Состав «Шахтера» на матч с «Лехом»:
Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Эгиналду.
Запас: Рудько, Твардовский, Лемкин, Гочолеишвили, Азаров, Козик, Ракицкий, Лацабидзе, Швед, Очеретько, Назарина, Цуканов, Сикан.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
25 января украинка проведет матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии
«Орлы» уступили «Эшторилу» в серии послематчевых пенальти в 1/2 финала турнира