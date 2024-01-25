Шахтер определил стартовый состав на товарищеский матч с Лехом из Познани

25 января во время сборов в Турции донецкий «Шахтер» проводит товарищеский матч с польской командой «Лех» из Познани.

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Это второй контрольный поединок «Шахтера» в Турции в 2024 году. Тремя днями ранее горняки взяли верх над «Пюником» из Армении (2:0).

Состав «Шахтера» на матч с «Лехом»:

Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Эгиналду.

Запас: Рудько, Твардовский, Лемкин, Гочолеишвили, Азаров, Козик, Ракицкий, Лацабидзе, Швед, Очеретько, Назарина, Цуканов, Сикан.