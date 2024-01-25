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Украина. Премьер лига
25 января 2024, 16:55 | Обновлено 25 января 2024, 17:23
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0

Шахтер определил стартовый состав на товарищеский матч с Лехом из Познани

Контрольный поединок в Турции начнется 25 января в 17:00

25 января 2024, 16:55 | Обновлено 25 января 2024, 17:23
360
0
Шахтер определил стартовый состав на товарищеский матч с Лехом из Познани
ФК Шахтер

25 января во время сборов в Турции донецкий «Шахтер» проводит товарищеский матч с польской командой «Лех» из Познани.

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Это второй контрольный поединок «Шахтера» в Турции в 2024 году. Тремя днями ранее горняки взяли верх над «Пюником» из Армении (2:0).

Состав «Шахтера» на матч с «Лехом»:

Шахтер: Ризнык, Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо, Крыськив, Бондаренко, Судаков, Зубков, Кевин, Эгиналду.

Запас: Рудько, Твардовский, Лемкин, Гочолеишвили, Азаров, Козик, Ракицкий, Лацабидзе, Швед, Очеретько, Назарина, Цуканов, Сикан.

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товарищеские матчи Шахтер Донецк Лех Познань учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Шахтер - Лех стартовые составы
Источник Sport.ua
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