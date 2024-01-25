Шахтер Донецк

Товарищеские матчи
25.01.2024 17:00 – FT 3 : 1
Украина. Премьер лига25 января 2024, 19:54 | Обновлено 25 января 2024, 19:55
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Шахтер – Лех – 3:1. Вторая победа на сборах. Видео голов и обзор матча
Команда Пушича переиграла соперника из Польши
25 января 2024, 19:54 | Обновлено 25 января 2024, 19:55
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На сборе в Турции Шахтер провел второй контрольный матч. Команда Марино Пушича переиграла Лех 3:1 благодаря голам Зубкова, Бондаренко и Цуканова.
Ранее Шахтер обыграл Пюник.
Товарищеский матч
«Шахтер» (Украина) – «Лех» (Познань, Польша) – 3:1
Голы: Зубков (22), Бондаренко (42), Цуканов (55, пенальти) - Гургуль (66).
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