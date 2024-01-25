Шахтер Донецк

На сборе в Турции Шахтер провел второй контрольный матч. Команда Марино Пушича переиграла Лех 3:1 благодаря голам Зубкова, Бондаренко и Цуканова.

Ранее Шахтер обыграл Пюник.

Товарищеский матч

«Шахтер» (Украина) – «Лех» (Познань, Польша) – 3:1

Голы: Зубков (22), Бондаренко (42), Цуканов (55, пенальти) - Гургуль (66).