Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер уверенно разобрался с одним из лидеров чемпионата Польши
Товарищеские матчи
Шахтер Донецк
25.01.2024 17:00 – FT 3 : 1
Лех
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
25 января 2024, 18:50 | Обновлено 25 января 2024, 19:18
1715
5

Шахтер уверенно разобрался с одним из лидеров чемпионата Польши

Украинская команда играла намного лучше соперника

25 января 2024, 18:50 | Обновлено 25 января 2024, 19:18
1715
5
Шахтер уверенно разобрался с одним из лидеров чемпионата Польши

Донецкий «Шахтер» в четверг, 25 января, провел свой второй контрольный поединок в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Украинский клуб померился силами з польской командой «Лех» из Познани, которая занимает третье место в национальном чемпионате. Поединок завершился уверенной победой «горняков».

В середине первого тайма быструю атаку «Шахтера» точным ударом завершил Зубков. Ему ассистировал Педриньо. Перед перерывом преимущество украинской команды удвоил Бондаренко. Артем сыграл на перехвате возле штрафной площадки «Лех», приблизился к воротам и нанес точный удар примерно с 10 метров. В начале второго тайма 17-летний Цуканов заработал и сам реализовал пенальти. Польский клуб свой единственный гол также забил с помощью 11-метрового. На 66-й Вельде обыграл нескольких оппонентов, вошел в штрафную, а там его сбил Ракицкий. Хотич исполнил пенальти, но попал в штангу, а Гургуль удачно сыграл на добивании.

Отметим, что «Шахтер» почти весь матч доминировал во владении мячом. Команда хорошо играла в короткий и быстрый пас с резким переходом в атаку.

Напомним, ранее на турецком сборе «Шахтер» выиграл у армянского «Пюника».

Товарищеский матч. Турция.

«Шахтер» (Украина) – «Лех» (Познань, Польша) – 3:1

Гол: Зубков (22), Бондаренко (42), Цуканов (55, пенальти) - Гургуль (66).

Предупреждение: Зубков (44).

Состав «Шахтера» в 1 тайме: Ризнык, Бондарь, Эгиналду, Криськив, Судаков, Зубков, Бондаренко, Матвиенко, Педриньо, Конопля, Кевин.

Состав на 2 тайм: Рудько, Ракицкий, Лемкин, Азаров, Гочолоишвили, Назарина, Козик, Цуканов, Сикан, Швед, Очеретько.

«Лех» (стартовый состав): Мрозек, Перейра, Саламон, Блажич, Дуглас, Карлстрем, Муравски, Соуза, Хотич, Ицхак, Вельде.

ШАХТЕР – ЛЕХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
У Черноморца проблемы на сборах. Команда проиграла четвертый кряду матч
Источник: Шахтер офомил трансфер бразильского полузащитника
Александрия сыграла вничью с Пахтакором, Шацких не дал Ротаню обыграть себя
товарищеские матчи Шахтер Донецк Лех Познань учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Шахтер - Лех
Источник Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сетка плей-офф. Определены все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
Футбол | 25 января 2024, 00:43 4
Сетка плей-офф. Определены все пары 1/8 финала Кубка африканских наций
Сетка плей-офф. Определены все пары 1/8 финала Кубка африканских наций

На трофей Кубка Африки все еще претендуют 16 национальных сборных

Шахтер определил стартовый состав на товарищеский матч с Лехом из Познани
Футбол | 25 января 2024, 16:55 0
Шахтер определил стартовый состав на товарищеский матч с Лехом из Познани
Шахтер определил стартовый состав на товарищеский матч с Лехом из Познани

Контрольный поединок в Турции начнется 25 января в 17:00

Андрей Шевченко – новый президент Украинской ассоциации футбола
Футбол | 25.01.2024, 13:15
Андрей Шевченко – новый президент Украинской ассоциации футбола
Андрей Шевченко – новый президент Украинской ассоциации футбола
Мудрик разозлил самого дорогого игрока Челси. Что произошло?
Футбол | 24.01.2024, 19:44
Мудрик разозлил самого дорогого игрока Челси. Что произошло?
Мудрик разозлил самого дорогого игрока Челси. Что произошло?
Тренер Жироны прокомментировал неудачный матч в Кубке Испании
Футбол | 24.01.2024, 23:42
Тренер Жироны прокомментировал неудачный матч в Кубке Испании
Тренер Жироны прокомментировал неудачный матч в Кубке Испании
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
Молодці !
Ответить
0
Владислав Рейский
Для тех кто писал что чемп ляхов сильнее)
Ответить
0
New Zealander
Шахтер - топ. У Леха понравился 24летний норвежец аргентинского происхождения Кристофер Велде который два раза обматал пол команды наших и заработал пеналь. Надо следить за ним и если он так играет стабильно то надо покупать. 
Ответить
0
Лига конференций без динамо
Чемпион на изи выиграл  
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Срна привез в Шахтер 14-летнего таланта из Неретвы
Срна привез в Шахтер 14-летнего таланта из Неретвы
24.01.2024, 14:27 5
Футбол
Талант Реала зол на Анчелотти. Игрок может покинуть клуб
Талант Реала зол на Анчелотти. Игрок может покинуть клуб
23.01.2024, 16:34 3
Футбол
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
Президент УЕФА опасается выхода Украины или Израиля на Евро-2024
24.01.2024, 08:30 39
Война
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
Стала известна следующая соперница Ястремской на Australian Open 2024
24.01.2024, 12:51 19
Теннис
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
ФОТО. Что написала Ястремская на камере после выхода в 1/2 финала Aus Open?
24.01.2024, 04:56 2
Теннис
Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024
Алькарас – out. Определены все участники 1/2 финала Australian Open 2024
24.01.2024, 16:19 11
Теннис
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
ВИДЕО. У Мальорки есть свой Довбик. Жирона пропустила 3 мяча в Кубке
24.01.2024, 21:07
Футбол
Букмекеры обновили коэффициенты на титул Жироны после разгрома Севильи
Букмекеры обновили коэффициенты на титул Жироны после разгрома Севильи
24.01.2024, 06:10 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем