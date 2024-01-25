Шахтер уверенно разобрался с одним из лидеров чемпионата Польши

Донецкий «Шахтер» в четверг, 25 января, провел свой второй контрольный поединок в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. Украинский клуб померился силами з польской командой «Лех» из Познани, которая занимает третье место в национальном чемпионате. Поединок завершился уверенной победой «горняков».

В середине первого тайма быструю атаку «Шахтера» точным ударом завершил Зубков. Ему ассистировал Педриньо. Перед перерывом преимущество украинской команды удвоил Бондаренко. Артем сыграл на перехвате возле штрафной площадки «Лех», приблизился к воротам и нанес точный удар примерно с 10 метров. В начале второго тайма 17-летний Цуканов заработал и сам реализовал пенальти. Польский клуб свой единственный гол также забил с помощью 11-метрового. На 66-й Вельде обыграл нескольких оппонентов, вошел в штрафную, а там его сбил Ракицкий. Хотич исполнил пенальти, но попал в штангу, а Гургуль удачно сыграл на добивании.

🧡 Друга перемога на зборах ✅ «Шахтар» здолав «Лех» 3:1 у спарингу 🤝



⚽️ Зубков ⚽️ Бондаренко ⚽️ Цуканов#Shakhtar #ШахтарЛех pic.twitter.com/Woq1cqNFqR — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 25, 2024

Отметим, что «Шахтер» почти весь матч доминировал во владении мячом. Команда хорошо играла в короткий и быстрый пас с резким переходом в атаку.

Напомним, ранее на турецком сборе «Шахтер» выиграл у армянского «Пюника».

Товарищеский матч. Турция.

«Шахтер» (Украина) – «Лех» (Познань, Польша) – 3:1

Гол: Зубков (22), Бондаренко (42), Цуканов (55, пенальти) - Гургуль (66).

Предупреждение: Зубков (44).

Состав «Шахтера» в 1 тайме: Ризнык, Бондарь, Эгиналду, Криськив, Судаков, Зубков, Бондаренко, Матвиенко, Педриньо, Конопля, Кевин.

Состав на 2 тайм: Рудько, Ракицкий, Лемкин, Азаров, Гочолоишвили, Назарина, Козик, Цуканов, Сикан, Швед, Очеретько.

«Лех» (стартовый состав): Мрозек, Перейра, Саламон, Блажич, Дуглас, Карлстрем, Муравски, Соуза, Хотич, Ицхак, Вельде.

ШАХТЕР – ЛЕХ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА