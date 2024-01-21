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  4. Игра по чужим правилам. Как оценивать новый контракт Степаненко с Шахтером
Украина. Премьер лига
21 января 2024, 21:37 |
1705
5

Игра по чужим правилам. Как оценивать новый контракт Степаненко с Шахтером

Тарас решил ничего кардинально не менять и, очевидно, прийти к завершению карьеры в стане «горняков»

21 января 2024, 21:37 |
1705
5
Игра по чужим правилам. Как оценивать новый контракт Степаненко с Шахтером
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

В декабре минувшего года капитан «Шахтера» Тарас Степаненко рассказал, что впервые в жизни оказался в ситуации, когда до завершения его контракта остается всего шесть месяцев. По сути, речь идет о так называемом незащищенном контракте, когда профессиональный футболист получает возможность самостоятельно распоряжаться будущим, договариваться с другими клубами и заключать предварительные соглашения. Иными словами, играть по своим правилам.

Степаненко выступает за «Шахтер» с лета 2010 года, когда состоялся его трансфер в стан «горняков» из запорожского «Металлурга». С тех пор опорному полузащитнику удалось не только стать ключевой фигурой в донецкой команде и ее капитаном, но и провести в общей сложности 411 официальных поединков в футболке «Шахтера», что является пятым результатом в клубной истории.

Лишь единожды Степаненко был реально близок к тому, чтобы покинуть «Шахтер». В январе 2018 года предметный интерес к украинцу проявил английский «Кристал Пэлас», но в итоге переезд хавбека «горняков» в Премьер-лигу так и не состоялся. Поговаривали, что англичане слишком поздно начали вести реальные переговоры с руководством «Шахтера», хотя на Туманном Альбионе подобная практика вполне распространена, и за считанные минуты до завершения работы зимнего трансферного окна, как правило, регистрируется немало новых сделок. Позднее в одном из интервью ответственность за провалившийся трансфер Степаненко в «Кристал Пэлас» на себя взял агент Иван Пироженко, представлявший в тех переговорах интересы украинского футболиста. Но, как бы там ни было, шесть лет назад у еще далеко не ветеранистого украинского хавбека была единственная реальная возможность уехать не просто на Запад, а в топовый европейский чемпионат.

Летом 2022 года Тарас Степаненко заявил, что никогда не боялся нового вызова в карьере, а также произнес весьма однозначную для понимания фразу: «Я всегда говорил: если у меня будет оффер, я хочу уйти».

Когда в январе минувшего года в заокеанскую MLS отправился верный друг Тараса Сергей Кривцов, согласовавший с «Шахтером» полюбовное прекращение действия трудового договора, который был рассчитан еще на шесть месяцев, а в сентябре 2023-го в бельгийский «Вестерло» из «Динамо» ушел еще один легендарный для современного отечественного футбола воспитанник академии запорожского «Металлурга» Сергей Сидорчук, казалось, круг почти замкнулся, и Степаненко просто обязан стать следующим.

К мысли о том, что Степаненко летом 2024 года, когда у него завершится срок действия контракта с «Шахтером», покинет донецкий клуб подводило и то обстоятельство, что после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны супруга Тараса с их тремя детьми выехала за рубеж, где и продолжает жить по настоящий момент. Сам Степаненко неоднократно давал понять, что ему непросто находиться в постоянной разлуке с семьей, месяцами не иметь возможности видеться с подрастающими сыновьями, на возвращении которых в Украину до завершения войны с россией Тарас никогда не настаивал из банальных соображений безопасности.

Покинуть Украину Степаненко имел еще и вполне легальную возможность, если исходить из реалий военного положения. Угодить в пресловутый перечень спортсменов-нарушителей, который в народе быстро прозвали «списком уклонистов», Степаненко не рисковал абсолютно, так как имея троих несовершеннолетних детей имеет право на отсрочку и возможность законно пересекать государственную границу.

Все эти факторы, казалось бы, говорили об одном – летом Степаненко решится на кардинальные перемены и, подобно Кривцову и Сидорчуку, отправится на излете профессиональной карьеры поиграть куда-то в иную лигу, где получил бы возможность снова выходить на поля стадионов со зрителями, а также в полной мере наслаждаться атмосферой футбольного действа.

Но Тарас решил по-другому. 20 января «Шахтер» объявил о продлении сотрудничества с капитаном команды до завершения сезона-2024/25. Благодаря этому Степаненко получит возможность сыграть за «горняков», если будет позволять здоровье, еще как минимум три десятка поединков, что позволит Тарасу обойти в списке «гвардейцев» клуба Сергея Ященко, имеющего на счету 443 матча в футболке «Шахтера».

С другой стороны, подписав новый контракт с «Шахтером», Степаненко уже не сможет попытаться сыграть по своим правилам. Теперь он, как и ранее в своей карьере, всецело зависит от воли клуба. В «Шахтере», продлевая соглашение со Степаненко, не отошли от своих принципов. Как и у Арсена Венгера в «Арсенале», у «горняков» заведено не предлагать футболистам, перевалившим за тридцатилетний рубеж, долгосрочные контракты. Поэтому Тарас изначально не мог претендовать на что-то более существенное, чем годичный трудовой договор.

Важно понимать и то, что теперь Степаненко вполне может повторить участь Дарио Срны или Андрея Пятова. Оба в какой-то момент попросту оказались более ненужными «горнякам» в качестве футболистов. Хорват, напомним, после допингового скандала очень хотел вернуться на поле, чтобы завершить карьеру именно там, а не отбыв дисквалификацию. В «Шахтере» же оказались не готовы к подобному, из-за чего Срна вынужден был уехать в Италию, где сезон отыграл за скромный «Кальяри», и только затем вернулся в стан «горняков», где поначалу работал в тренерском штабе Луиша Каштру, а затем стал спортивным директором.

ФК Шахтер

Еще более памятной является история завершения сотрудничества между «Шахтером» и голкипером Пятовым. Летом 2023 года у Андрея истекал контракт с «горняками», но нового трудового соглашения клуб своему многолетнему стражу ворот так и не предложил. В «Шахтере» ясно дали понять ветерану, что даже несмотря на уход в «Бенфику» Анатолия Трубина, на него больше не будут делать ставку, предпочитая развивать молодых исполнителей. Сам Пятов публично говорил, что хочет продолжать выступления и чувствует силы для этого, но в какой-то момент Андрей попросту сдался и пошел на условия «Шахтера» – заключил контракт, но уже в статусе тренера, параллельно объявив о завершении карьеры игрока. Фактически Пятов вынужден был сыграть по чужим правилам, поступившись своими собственными взглядами и откорректировав планы по дальнейшему развитию карьеры.

В «Шахтере» привыкли крайне прагматично подходить к большинству вопросов. Это абсолютно правильно с точки зрения профессионализма, но в какой-то степени, особенно если речь заходит о пожеланиях клубных легенд современности, не совсем по-человечески. Условно говоря: кому б помешало, если бы Пятов и сейчас продолжал находиться на скамейке запасных в статусе резервного вратаря? Ответ прост – абсолютно никому, кроме, вероятно, зарплатного бюджета «оранжево-черных».

Со Степаненко ситуация может повториться точь-в-точь. Это сейчас Тарас выглядит едва ли не глыбой в первой команде «горняков», но вспомните ситуации, когда на тренерский мостик приходили Фонсека, Каштру, Де Дзерби. Практически каждый из новых тренеров стремился в краткосрочной перспективе избавиться от Степаненко и попытаться подыскать в центр поля иного футболиста. Другой вопрос, что со временем Тарасу удавалось доказывать свою невероятную полезность и демонстрировать потрясающую работоспособность, что и возвращало хавбека в основу.

Марино Пушич руководит «Шахтером» лишь с конца октября минувшего года. Очевидно, что ключевая перестройка команды этим специалистом еще не проводилась, и она, вероятно, будет запланирована на лето 2024-го – самый оптимальный период для подобной работы. В начале августа Степаненко отпразднует свой 35-й день рождения, и по вполне объективным причинам Пушич будет вынужден искать иную «опору» для своей команды, выстраиваемой боснийцем на будущее.

Это значит, что в любой момент Степаненко может оказаться ненужным «Шахтеру». Сперва он просто, как ранее Пятов, начнет проигрывать конкуренцию кому-то из партнеров по команде, очутившись на скамье запасных, а в какой-то момент Тарасу открыто скажут, что больше в его услугах, как футболиста, не нуждаются. Очень вероятно, что в «Шахтере» предложат Степаненко остаться – опять же как Пятову, но в целом «горнякам» будет абсолютно все равно, чего на тот момент будет желать сам хавбек. Повторяя еще раз: здесь не стоит ждать сантиментов, речь пойдет о тотальном прагматизме.

Что правда, в отличие от Пятова, Тарас Степаненко за последние годы настолько настрадался с травмами, что в конце срока действия нового контракта с «Шахтером» ему, почти уже 36-летнему ветерану, не факт, что и самому не захочется закончить с активными выступлениями. В этом случае интересы капитана «горняков» и руководства клуба вполне могут сойтись, и мы увидим красивый и достаточно яркий хэппи-энд этой истории. Но это, если и произойдет, станет именно совпадением, ведь Тарас уже подписался на игру по чужим правилам, и она в ближайшие полтора года будет развиваться исключительно так, как посчитают правильным в «Шахтере».

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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Умник
Его некем заменить. С момента ухода хюбшмана.
Он 1 кто может отбирать мячи.
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+3
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avk2307
Да уж , проблема.
эквадорца, которго даша видел на месте Степаненко ( по крайней мере так представляли) отдали в Сербию.
Остается Назарина и Бондаренко.Но они пока не тянут. Точно не Кевин
Так что Тарас еще должен поиграть...и за сборную кстати тоже... Так что здоровья и сил.
Но как человек, он из запорожцев самый "не очень".
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+2
Лига конференций без динамо
Легенда топ у чемпиона и ещё лидер не заменимый в сборной ,не тот что некоторые пидорчуки
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-3
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