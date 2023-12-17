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17 декабря 2023, 01:06 | Обновлено 17 декабря 2023, 01:20
595
2

ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда

Жена Тараса Степаненко опубликовала фото детей и Эрлинга

17 декабря 2023, 01:06 | Обновлено 17 декабря 2023, 01:20
595
2
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Жена 34-летнего украинского футболиста донецкого «Шахтера» Тараса Степаненко Маргарита опубликовала фото их детей в своем Instagram.

На фотографии Ярослав, Святослав и Мирон позируют вместе со звездным норвежским футболистом английского «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Как выглядит «счастья полные штаны». Просто Святика одноклассница – сестра Холанда», – написала Маргарита.

Также вместе с сыном Степаненко учится и сын первой ракетки мира АТР Новака Джоковича.

Ранее Степаненко признался, что зимой будет изучать варианты продолжения карьеры.

ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда

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фото lifestyle Шахтер Донецк Эрлинг Холанд дети Тарас Степаненко Маргарита Степаненко
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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roman75zpr
Холанд здесь, как из Бременских музыкантов ) 
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KIEWADIM
Це де? В Києві?
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