Жена 34-летнего украинского футболиста донецкого «Шахтера» Тараса Степаненко Маргарита опубликовала фото их детей в своем Instagram.

На фотографии Ярослав, Святослав и Мирон позируют вместе со звездным норвежским футболистом английского «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.

«Как выглядит «счастья полные штаны». Просто Святика одноклассница – сестра Холанда», – написала Маргарита.

Также вместе с сыном Степаненко учится и сын первой ракетки мира АТР Новака Джоковича.

Ранее Степаненко признался, что зимой будет изучать варианты продолжения карьеры.

ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда