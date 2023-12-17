ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
Жена Тараса Степаненко опубликовала фото детей и Эрлинга
Жена 34-летнего украинского футболиста донецкого «Шахтера» Тараса Степаненко Маргарита опубликовала фото их детей в своем Instagram.
На фотографии Ярослав, Святослав и Мирон позируют вместе со звездным норвежским футболистом английского «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом.
«Как выглядит «счастья полные штаны». Просто Святика одноклассница – сестра Холанда», – написала Маргарита.
Также вместе с сыном Степаненко учится и сын первой ракетки мира АТР Новака Джоковича.
Ранее Степаненко признался, что зимой будет изучать варианты продолжения карьеры.
ФОТО. Сын игрока Шахтера учится в одном классе с сестрой Холанда
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