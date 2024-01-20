ОФИЦИАЛЬНО. Степаненко продлил контракт с Шахтером до лета 2025 года

34-летний украинский футболист Тарас Степаненко подписал новый контракт с донецким «Шахтером».

Соглашение рассчитано до завершения сезона 2024/25. Изначально договор действовал до лета 2024 года.

«Капитан остается с нами!», – подписана публикация с новостью о новом контракте Тараса в Instagram «Шахтера».

Степаненко перешел в «Шахтер» в 2010 году из запорожского «Металлурга». В общей сложности Степаненко провел в футболке донецкой команды 411 матчей, на его счету 29 голов и 25 ассистов. В 96 поединках Тарас выводил «горняков» с капитанской повязкой.

С «Шахтером» Тарас выиграл 23 трофея: 9 титулов чемпиона Украины (2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023), 7 Кубков Украины (2011, 2012, 2013, 2016, 2017 и 2017 , 2012 , 2013, 2014, 2015, 2017, 2021), 7 Суперкубков Украины (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021). Тарас является пятым футболистом в истории клуба по сыгранным поединкам.

19 января «Шахтер» официально объявил о подписании Кевина.