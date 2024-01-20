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Украина. Премьер лига
20 января 2024, 20:50 | Обновлено 20 января 2024, 20:53
1025
21

ОФИЦИАЛЬНО. Степаненко продлил контракт с Шахтером до лета 2025 года

Капитан «горняков» подписал новое соглашение с командой

20 января 2024, 20:50 | Обновлено 20 января 2024, 20:53
1025
21
ОФИЦИАЛЬНО. Степаненко продлил контракт с Шахтером до лета 2025 года
ФК Шахтер. Сергей Палкин и Тарас Степаненко

34-летний украинский футболист Тарас Степаненко подписал новый контракт с донецким «Шахтером».

Соглашение рассчитано до завершения сезона 2024/25. Изначально договор действовал до лета 2024 года.

«Капитан остается с нами!», – подписана публикация с новостью о новом контракте Тараса в Instagram «Шахтера».

Степаненко перешел в «Шахтер» в 2010 году из запорожского «Металлурга». В общей сложности Степаненко провел в футболке донецкой команды 411 матчей, на его счету 29 голов и 25 ассистов. В 96 поединках Тарас выводил «горняков» с капитанской повязкой.

С «Шахтером» Тарас выиграл 23 трофея: 9 титулов чемпиона Украины (2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, 2023), 7 Кубков Украины (2011, 2012, 2013, 2016, 2017 и 2017 , 2012 , 2013, 2014, 2015, 2017, 2021), 7 Суперкубков Украины (2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2021). Тарас является пятым футболистом в истории клуба по сыгранным поединкам.

19 января «Шахтер» официально объявил о подписании Кевина.

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Тарас Степаненко Шахтер Донецк продление контракта
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 21
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AK.228
В класній формі… спокійно роки три ще пограє 
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+3
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Gargantua
не тот уже,
но далеко не худший на фоне остальных
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+2
FunnyCat_____
Замены нет и близко, будет до 40 играть в шахтере
 что не может не радовать!
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+2
contr
Два каца ☝️
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+1
contr
Це два педераста !?😫
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+1
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ZANREGENT1993
Вот ему бы замену какую то нашлти бы. А они Кевина подписывают. ДК Бражко вместо Сидорчука ставит а эти бразилов покупают
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0
EbuKacapa
Мудрику уже год рвут рот и очко в гей клубах Лондона
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0
contr
Нужно пагудєть і ціна 40 мільйонів ☝️
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0
contr
Оні гудят в гудкі ?
Ответить
0
contr
Вони гудять в дудки як казав іхній вождь ?
Ответить
0
EbuKacapa
Киевский вафлер предлагаю новое название для этой помойки
Ответить
0
EbuKacapa
значит в обороне Киевского шахтера по прежнему будут проблемы
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0
EbuKacapa
к Донецку эти соски не имеют никакого отношения их пахан седой хачатре аХМЕТКИН СДАЛ ЕГО КАСАПАМ 
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-1
EbuKacapa
что за два охуярка кацапских на фото ?
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-1
EbuKacapa
ипало у него типичное ордынское походу он сын кацапской шлюхи
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-1
EbuKacapa
когда в Донецк сепары на сколько там ваш Ахметкин сдал в аренду касапам Донбасс
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-1
EbuKacapa
уже поставил 20 000 Марсель Крот точный счет 5-1
Ответить
-2
EbuKacapa
есть видео как степаненко сосет у Моторыли и Гиви 
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-2
EbuKacapa
природа на нем отдохнула
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-2
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