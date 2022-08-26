Тарас Степаненко рассказал, как сорвался его переход в Кристал Пелес

В 2019 году «Кристал Пэлас» был серьезно заинтересован в трансфере хавбека «Шахтера» и сборной Украины. За Тараса Степаненко «стекольщики» предлагали 8 миллионов евро, однако трансфер так и не состоялся.

«Кристал Пэлас»? Я всегда говорил: если у меня будет оффер, я хочу уйти. Я никогда не боялся ни лиги, ни команды. Англия мне нравилась. Когда играешь в «Шахтере» – это очень хороший уровень. Высокий уровень. Когда играешь в Лиге чемпионов – ты это чувствуешь.

Да, есть такие команды как «Манчестер Сити», в которые вкладывают миллиарды. Понятно, что тяжело. Я ни в коем случае не скажу, что «Кристал Пэлас» сильнее «Шахтера». Но эта атмосфера на трибунах, как все происходит. Я хотел это почувствовать. Я даже не думаю, что в плане финансов мне было бы лучше в Англии, чем в «Шахтере». Это была моя мечта – почувствовать уровень, подготовку, трибуны. Поскольку в Украине после 2013 года, когда началась война, уровень посещаемости упал. На «Донбасс Арене» минимум на стадионе 25 тысяч зрителей было. А когда выходишь на НСК «Олимпийский», а на 70-тысячный стадион приходит тысяча зрителей, иногда даже тяжело себя настроить.

Но я здесь. И я, в принципе, счастливый человек», - сказал Степаненко на ютуб-канале «Бомбардир».