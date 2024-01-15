Во второй раз в истории 4 украинки сыграют во втором раунде Australian Open
Цуренко, Свитолина, Ястремская и Костюк продолжают выступление на кортах Мельбурна
В ночь на 15 января состоялись очередные матчи 1/64 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.
По результатам второго игрового дня во 2-й раунд пробились 4 украинки: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк и Даяна Ястремская. Еще 3 украинки Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур завершили выступления в одиночном разряде австралийского мейджора.
Результаты матчей украинских теннисисток в 1-м раунде Australian Open 2024:
- Элина Свитолина – Тэйла Престон – 6:2, 6:2
- Леся Цуренко – Лючия Бронцетти – 3:6, 7:5, 6:3
- Даяна Ястремская – Маркета Вондроушова – 6:1, 6:2
- Марта Костюк – Клэр Лю – 6:3, 4:6, 6:1
- Юлия Стародубцева – Онс Жабер – 3:6, 1:6
- Дарья Снигур – Алиша Паркс – 6:2, 2:6, 4:6
- Ангелина Калинина – Аранча Рус – 1:6, 0:6
Это второй случай в истории, когда 4 представительницы Украины пробились во 2-й раунд австралийского мейджора. Впервые это произошло в 2018 году – тогда во второй круг вышли Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко и Марта Костюк. Также это второй случай в истории турниров Grand Slam, когда 4 украинки вышли во второй раунд – ранее это произошло на US Open 2020.
В 1/32 финала Australian Open 2024 Свитолина сыграет против Виктории Томовой, Цуренко проведет поединок с Ребеккой Масаровой, Ястремская поборется с Варварой Грачевой, а Костюк выйдет на корт против Элизе Мертенс.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даяна неожиданно легко переиграла чемпионку Уимблдона
Любовный треугольник Кайла Уокера теперь полностью раскрыт