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Australian Open
15 января 2024, 14:51 |
926
1

Во второй раз в истории 4 украинки сыграют во втором раунде Australian Open

Цуренко, Свитолина, Ястремская и Костюк продолжают выступление на кортах Мельбурна

15 января 2024, 14:51 |
926
1
Во второй раз в истории 4 украинки сыграют во втором раунде Australian Open
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 15 января состоялись очередные матчи 1/64 финала Открытого чемпионата Австралии 2024.

По результатам второго игрового дня во 2-й раунд пробились 4 украинки: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк и Даяна Ястремская. Еще 3 украинки Ангелина Калинина, Юлия Стародубцева и Дарья Снигур завершили выступления в одиночном разряде австралийского мейджора.

Результаты матчей украинских теннисисток в 1-м раунде Australian Open 2024:

  • Элина Свитолина – Тэйла Престон – 6:2, 6:2
  • Леся Цуренко – Лючия Бронцетти – 3:6, 7:5, 6:3
  • Даяна Ястремская – Маркета Вондроушова – 6:1, 6:2
  • Марта Костюк – Клэр Лю – 6:3, 4:6, 6:1
  • Юлия Стародубцева – Онс Жабер – 3:6, 1:6
  • Дарья Снигур – Алиша Паркс – 6:2, 2:6, 4:6
  • Ангелина Калинина – Аранча Рус – 1:6, 0:6

Это второй случай в истории, когда 4 представительницы Украины пробились во 2-й раунд австралийского мейджора. Впервые это произошло в 2018 году – тогда во второй круг вышли Элина Свитолина, Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко и Марта Костюк. Также это второй случай в истории турниров Grand Slam, когда 4 украинки вышли во второй раунд – ранее это произошло на US Open 2020.

В 1/32 финала Australian Open 2024 Свитолина сыграет против Виктории Томовой, Цуренко проведет поединок с Ребеккой Масаровой, Ястремская поборется с Варварой Грачевой, а Костюк выйдет на корт против Элизе Мертенс.

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Australian Open 2024 Элина Свитолина Леся Цуренко Даяна Ястремская Марта Костюк Юлия Стародубцева Дарья Снигур Ангелина Калинина рекорд
Источник Sport.ua
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Sit Simurg
Пройшло 6 років.. , а надії такі ж - тільки замість Катерини - Даяна ... 
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