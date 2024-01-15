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  4. Провал в Австралии. Калинина проиграла третий матч на старте сезона
Australian Open
15 января 2024, 12:27 | Обновлено 15 января 2024, 12:29
2670
31

Провал в Австралии. Калинина проиграла третий матч на старте сезона

Ангелина без шансов уступила Аранче Рус из Нидерландов в первом раунде Australian Open

15 января 2024, 12:27 | Обновлено 15 января 2024, 12:29
2670
31
Провал в Австралии. Калинина проиграла третий матч на старте сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№30 WTA) завершила борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде основы украинка проиграла Аранче Рус из Нидерландов (№45 WTA).

Australian Open. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) – 1:6, 0:6

Это была третья встреча теннисисток, Рус вышла вперед 2-1.

Отметим, что Калинина проиграла все три матча на старте сезона в рамках австралийской серии.

В следующем раунде Аранча сыграет против Анны Калинской (№75 WTA) или Кэти Волинец (№103 WTA).

Ранее в этот игровой день во второй круг вышли Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.

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Аранча Рус Ангелина Калинина Australian Open 2024
Источник Sport.ua
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Комментарии 31
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Sashamar
Калініна добре грає тільки на грунті, все інше так собі. Але фінал Риму навряд чи можливо повторити, тобто через три місяці карета перетвориться на гарбуз, 60-70 у рейтингу це її місце. Мабуть виграє за кар'єру одну-дві першості ЖЕКа на грунті.
Плюс неготовність до сезону з поки що невідомих нам причин. Леся вже обійшла її в рейтингу.
Підсумки дня (Даяна плюс, Геля мінус, сумма дорівнює нулю) без особливих несподіванок. Пішла за воєнним кораблем їхня верхівка (Кудерметова, Самсонова, Александрова, Потапова, туди ж Шнайдер), але лізе молодь, всі ці захарови-тимофєєви-корнєєви-андрєєви.
Трохи оптимізму наостанок: наступна перемога повертає Світоліну в двадцятку.
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+6
Нехай щастить
Вкінці гри було чути як Ангеліна крикнула своєму тренеру ,що не може.Щось її турбує,головне щоб була здорова,а цю гру забути як страшний сон,бо дійсно це була не гра,а тортури якісь.Критикувати зараз Ангеліну зайве.
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+6
Александр Ад
Розгромно  ганебно програла.Абсолютно не готова до сезону.Чим вона займалася 2 місяці?
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+6
Андрей Залищук
ось вам і жіночий теніс, тут кваліфаєр Ястремьска знищує сіяну, а сіяна Калініна розгромлена несіяною Рус, шо попало...що з Гелею, не ясно, взагалі спад повний, дуже дивно!
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+6
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Андрей Залищук
цікавий факт - всі 4 сіяні кацапки вилетіли в 1 раунді (кудреметка, потапова, александрова і самсонова), за кораблем вирішили піти якомога раніше))))
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+5
introvert
Із семи матчів українок цей був найгірший з відривом. Наче взагалі ніякої підготовки до сезону не було.
Хоча можливо й таке, що Рим був одиночним всплеском і осяянням, а після нього до нас повернулася справжня Калініна. Можливо, пора перестати плекати ілюзії. Принаймні особисто для мене її виступ у вічному місті дійсно був шоком, на відміну від того, що відбулося сьогодні. Раніше Калініна лише так і грала.
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+5
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Nostradamus
Щвидкі корти не для неї. Нехай готується до грунтових турнірів. 
А ми йдемо на Гарсія - Осака. Цікаво яким вийде повернення Наомі. Думаю на користь Каролін, але через трьохсетову зарубу 
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+2
Vitason
Таке враження,що Рим у неї забрав стільки сил,що вона досі не може прийти до тями, може взяти їй відпочинок десь на місяць і не згадувати про теніс взагалі,тоді в Римі вона з себе витягнула все ,що можливо і на фінал вийшла повністю знесилено, дуже було це видно і потім після Риму,вона взагалі не могла грати,де тільки можна практично все програвала!! Моя думка, просто потрібно відпочити,так за місяць впаде в рейтингу,але так вона відпочине і фізично і морально,досі вона виглядає ,як загнана...,самі знаєте хто!! Але є плюс для нас,Ястремська нас порадувала,хай буде це переломним моментом в її кар'єрі і вона знайде той теніс,який буде нас всіх радувати і принесе багато перемог,хай щастить! Далі наших залишається четверо,не так вже й погано!!
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+1
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mevast
Даяна плюс, Ангеліна мінус.
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+1
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Falko
Ех, Катя Волинець бомжатку трохи не втримала (
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0
Vlad Holl
Підговку до сезону провалено повністю , а якщо проблеми зі здоров'ям , то його треба берегти і не ламати себе . Вболівальників пожаліла б.
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-1
OlegShevchenko
Обісралася, втретє в останніх трьох матчах
Так тримати Ангеліно😄
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-3
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Олександр Панасюк
може потрібно зробити "декомунізацію" - змінити прізвище з Калініна на Корчевська
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-4
pawa
Так насрати на свою роботу? Так плюнути в очі українських вболівальників? З такою грою - ганьба тобі, Калініна!
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-6
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