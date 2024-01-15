Провал в Австралии. Калинина проиграла третий матч на старте сезона
Ангелина без шансов уступила Аранче Рус из Нидерландов в первом раунде Australian Open
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№30 WTA) завершила борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.
В первом раунде основы украинка проиграла Аранче Рус из Нидерландов (№45 WTA).
Australian Open. Первый круг
Ангелина Калинина (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) – 1:6, 0:6
Это была третья встреча теннисисток, Рус вышла вперед 2-1.
Отметим, что Калинина проиграла все три матча на старте сезона в рамках австралийской серии.
В следующем раунде Аранча сыграет против Анны Калинской (№75 WTA) или Кэти Волинец (№103 WTA).
Ранее в этот игровой день во второй круг вышли Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.
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Плюс неготовність до сезону з поки що невідомих нам причин. Леся вже обійшла її в рейтингу.
Підсумки дня (Даяна плюс, Геля мінус, сумма дорівнює нулю) без особливих несподіванок. Пішла за воєнним кораблем їхня верхівка (Кудерметова, Самсонова, Александрова, Потапова, туди ж Шнайдер), але лізе молодь, всі ці захарови-тимофєєви-корнєєви-андрєєви.
Трохи оптимізму наостанок: наступна перемога повертає Світоліну в двадцятку.
Хоча можливо й таке, що Рим був одиночним всплеском і осяянням, а після нього до нас повернулася справжня Калініна. Можливо, пора перестати плекати ілюзії. Принаймні особисто для мене її виступ у вічному місті дійсно був шоком, на відміну від того, що відбулося сьогодні. Раніше Калініна лише так і грала.
А ми йдемо на Гарсія - Осака. Цікаво яким вийде повернення Наомі. Думаю на користь Каролін, але через трьохсетову зарубу
Так тримати Ангеліно😄