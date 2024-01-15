Провал в Австралии. Калинина проиграла третий матч на старте сезона

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№30 WTA) завершила борьбу в основной сетке Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В первом раунде основы украинка проиграла Аранче Рус из Нидерландов (№45 WTA).

Australian Open. Первый круг

Ангелина Калинина (Украина) – Аранча Рус (Нидерланды) – 1:6, 0:6

Это была третья встреча теннисисток, Рус вышла вперед 2-1.

Отметим, что Калинина проиграла все три матча на старте сезона в рамках австралийской серии.

В следующем раунде Аранча сыграет против Анны Калинской (№75 WTA) или Кэти Волинец (№103 WTA).

Ранее в этот игровой день во второй круг вышли Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Марта Костюк.