Проблема не в Зинченко. Арсенал неожиданно проиграл Фулхэму

Состоялся матч 20-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» неожиданно проиграл «Фулхэму».

«Канониры» забили уже на пятой минуте, но «дачники» сумели дважды огорчить команду Микеля Артеты.

Отметим, что украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко не попал в заявку на этот матч. Сообщалось, что него небольшая травма ноги.

В последних трех турах «Арсенал» набрал всего 1 очко. В случает завтрашней победы «Ливерпуля» над «Ньюкаслом», оставание команды Артеты от первого места будет составлять уже 5 очков.

«Фулхэм» прервал серию из трех поражений в чемпионате подряд.

Чемпионат Англии. 20-й тур

«Фулхэм» – «Арсенал» – 2:1

Голы: Хименес (29), Декордова-Рид (59) – Сака (5)

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