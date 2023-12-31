Проблема не в Зинченко. Арсенал неожиданно проиграл Фулхэму
Провальное завершение года для «канониров»
Состоялся матч 20-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» неожиданно проиграл «Фулхэму».
«Канониры» забили уже на пятой минуте, но «дачники» сумели дважды огорчить команду Микеля Артеты.
Отметим, что украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко не попал в заявку на этот матч. Сообщалось, что него небольшая травма ноги.
В последних трех турах «Арсенал» набрал всего 1 очко. В случает завтрашней победы «Ливерпуля» над «Ньюкаслом», оставание команды Артеты от первого места будет составлять уже 5 очков.
«Фулхэм» прервал серию из трех поражений в чемпионате подряд.
Чемпионат Англии. 20-й тур
«Фулхэм» – «Арсенал» – 2:1
Голы: Хименес (29), Декордова-Рид (59) – Сака (5)
A disappointing day in west London. pic.twitter.com/fPLF4hUOx6— Arsenal (@Arsenal) December 31, 2023
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