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Фулхэм
31.12.2023 16:00 – FT 2 : 1
Арсенал
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Англия
31 декабря 2023, 17:56 | Обновлено 31 декабря 2023, 18:06
2063
28

Проблема не в Зинченко. Арсенал неожиданно проиграл Фулхэму

Провальное завершение года для «канониров»

31 декабря 2023, 17:56 | Обновлено 31 декабря 2023, 18:06
2063
28
Проблема не в Зинченко. Арсенал неожиданно проиграл Фулхэму
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 20-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» неожиданно проиграл «Фулхэму».

«Канониры» забили уже на пятой минуте, но «дачники» сумели дважды огорчить команду Микеля Артеты.

Отметим, что украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко не попал в заявку на этот матч. Сообщалось, что него небольшая травма ноги.

В последних трех турах «Арсенал» набрал всего 1 очко. В случает завтрашней победы «Ливерпуля» над «Ньюкаслом», оставание команды Артеты от первого места будет составлять уже 5 очков.

«Фулхэм» прервал серию из трех поражений в чемпионате подряд.

Чемпионат Англии. 20-й тур

«Фулхэм» – «Арсенал» – 2:1
Голы: Хименес (29), Декордова-Рид (59) – Сака (5)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

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Фулхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Фулхэм - Арсенал
Источник Sport.ua
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Комментарии 28
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Viktor Shuper
навіть добре що Зінченко не грав. зараз будуть шукати іншого козла відпущення
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+9
Viktor Shuper
бажання 0 у Арса, від їх гри блювати хотілось. команда страшенно здала в останніх матчах. Зіна не винен, чуваки на його позиції в цьому матчі грали не краще, я б сказав навіть гірше
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+9
Перець
Слава богу не грав Зінченко, бо знову був би винен в поразці 100%
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+8
Stanislav Matusevych
Чекаємо чергових британських експьордів з поясненням, чому знову в провалі Арсенала винен Зінченко.
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
Nordenus
Опять Зина виноват стопудов)) Где эти ссаные английские эксперты? Если против ВестХэма проиграли, но хотя бы контролировали игру и ходили регулярно в атаки. То против Фулхэма не было никакого контроля игры, команды толком небыло на поле...
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+7
vbrjkf
Ну що, хейтери Зінченка?! Артета мокрий від сліз, два конкурента Сашка "привезли" по голу кожний, а в команди як не було гри, так і не з*явилась!
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+6
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ALM
Нападача у Арсеналі немає. Проти Сака і Мартинеллі вивчили, як грати. Захисники в цій грі дивлились один на одного - хто повинен грати?
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+6
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Alehandro
Такий херовий, шо залишає канонірів без чемпіонества навіть не виходячи на поле...
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+5
avk2307
От бачите, не в Зінченко ж проблема.
Треба в ворота попадати гравцям Арсенала і воротаря змінити. Райа не виручає зовсім. Практично все що летить він пропускає.Що Артета в ньому знайшов?
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+5
Евгений Кожушко
Все одно англійські іксперди скажуть що Зінченко винен тому що не грав 😂🤦‍♂️
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+5
Kovaleff
Ай-яй-яй... Какой Зинченко плохой... Даже не играя повлиял на проигрышный результат.
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+4
Vitason
ЗИНЧЕНКО ВИНОВАТ,ПОТОМУ ЧТО  ОН ПЛОХО ВЛИЯЕТ НА КОМАНДУ,СКАЖУТ АНГЛИЙСКИЕ ПРОФИ В ФУТБОЛЕ!!)
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+3
BAD👣BOY
Нехай далі мріють про чемпіонство, Фулгем дав їм зрозуміти, що справа не в нашому Зінченку, а в команді вцілому. Побачемо, як вони заспівають після цього матчу, кого наступного звинувачитимуть.
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+3
олександр
Арсенал з кожною грою - примітивніший і примітивніший
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+2
Александр Толстых
Команда тупила просто.Думают долго,пасы в никуда.Руководству нужно что-то с этим делать.
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+2
Swed
С 2012 не было на дачах 2:1 и вот опять.)   А уже крутилось и на 3:1
 .Не в Зинченко дело, потому что не может он в каждом матче привозить.  Каждая игра - новая книга.
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+2
Max77
Гамновозы…ни характера, ни воли
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+2
Octopus
Проблема в Артете, я об этом пишу второй год
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
AK.228
Мда… шкода 
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0
avk2307
Після минулої гри вболівальники ж не тільки Зінченка критикували, а всіх.Нам просто про Зіну тільки дали інфо.
Так що реальний спад у Арсенала ...
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0
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Теннис
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