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Чемпионат Англии
Фулхэм
31.12.2023 16:00 – FT 2 : 1
Арсенал
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Англия
31 декабря 2023, 19:18 | Обновлено 31 декабря 2023, 19:23
576
0

Фулхэм – Арсенал – 2:1. Провал без Зинченко. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты 20-го тура АПЛ

31 декабря 2023, 19:18 | Обновлено 31 декабря 2023, 19:23
576
0
Фулхэм – Арсенал – 2:1. Провал без Зинченко. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч 20-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» неожиданно проиграл «Фулхэму».

Украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко не попал в заявку на этот матч.

Чемпионат Англии. 20-й тур

«Фулхэм» – «Арсенал» – 2:1
Голы: Хименес (29), Декордова-Рид (59) – Сака (5)

«Фулхэм» – Лено, Кастань, Адарабиойо, Басси, Робинсон, Кэрни (Рид, 90), Пальинья, Виллиан (Диоп, 80), Декордова-Рид (Уилсон, 80), Ивоби (Перейра, 72), Хименес.
«Арсенал» – Райя, Уайт (Габриэл Жезус, 67), Габриэл, Салиба, Кивьор (Томиясу, 46), Эдегор, Райс, Хавертц (Нелсон, 77), Мартинелли (Троссард, 67), Сака, Нкетиа.

События матча

59’
ГОЛ ! Мяч забил Бобби Рейд (Фулхэм).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Рауль Хименес (Фулхэм).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
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Источник Sport.ua
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