Состоялся матч 20-го тура АПЛ, в котором «Арсенал» неожиданно проиграл «Фулхэму».

Украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко не попал в заявку на этот матч.

Чемпионат Англии. 20-й тур

«Фулхэм» – «Арсенал» – 2:1

Голы: Хименес (29), Декордова-Рид (59) – Сака (5)

«Фулхэм» – Лено, Кастань, Адарабиойо, Басси, Робинсон, Кэрни (Рид, 90), Пальинья, Виллиан (Диоп, 80), Декордова-Рид (Уилсон, 80), Ивоби (Перейра, 72), Хименес.

«Арсенал» – Райя, Уайт (Габриэл Жезус, 67), Габриэл, Салиба, Кивьор (Томиясу, 46), Эдегор, Райс, Хавертц (Нелсон, 77), Мартинелли (Троссард, 67), Сака, Нкетиа.