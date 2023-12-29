Фулхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 31 декабря в 16:00 поединок 20-го тура Английской Премьер-лиги
В воскресенье, 31 декабря, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Фулхэм» и «Арсенал». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.
После 19 сыгранных матчей в чемпионате Англии по футболу «канониры» занимают 2 строчку с 40 очками, а «Фулхэм» идет 13 с 21 баллом.
Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.
Фулхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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