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Чемпионат Англии
Фулхэм
31.12.2023 16:00 - : -
Арсенал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
29 декабря 2023, 11:36 |
117
0

Фулхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 31 декабря в 16:00 поединок 20-го тура Английской Премьер-лиги

29 декабря 2023, 11:36 |
117
0
Фулхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В воскресенье, 31 декабря, состоится матч 20-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонские «Фулхэм» и «Арсенал». Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Крейвен Коттедж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 16:00 по киевскому времени.

После 19 сыгранных матчей в чемпионате Англии по футболу «канониры» занимают 2 строчку с 40 очками, а «Фулхэм» идет 13 с 21 баллом.

Видеотрансляцию матча АПЛ можно посмотреть на ОТТ-платформе Setanta.

Фулхэм – Арсенал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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