Микель АРТЕТА: «Худший матч Арсенала в нынешнем сезоне»
Команда уступила во втором матче кряду
В последнем матче года «Арсенал» проиграл «Фулхэму», потерпев второе кряду поражение. Тренер Микель Артета считает, что его команда провела худшую игру в сезоне.
«Сложный и грустный день. Три дня назад мы проиграли «Вест Хэму», хотя по игре должны были побеждать. А сегодня была худшая игра в сезоне. И в плане атаки, и в обороне. Не было скорости, не было нацеленности на ворота».
«Жаль, что в последний день года мы не смогли выйти в лидеры чемпионата», — сказал Артета.
Команда с 40 пунктами идет на четвертой позиции.
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