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Фулхэм
31.12.2023 16:00 – FT 2 : 1
Арсенал
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Англия
31 декабря 2023, 19:47 | Обновлено 31 декабря 2023, 20:14
1981
7

Микель АРТЕТА: «Худший матч Арсенала в нынешнем сезоне»

Команда уступила во втором матче кряду

31 декабря 2023, 19:47 | Обновлено 31 декабря 2023, 20:14
1981
7
Микель АРТЕТА: «Худший матч Арсенала в нынешнем сезоне»
Getty Images/Global Images Ukraine

В последнем матче года «Арсенал» проиграл «Фулхэму», потерпев второе кряду поражение. Тренер Микель Артета считает, что его команда провела худшую игру в сезоне.

«Сложный и грустный день. Три дня назад мы проиграли «Вест Хэму», хотя по игре должны были побеждать. А сегодня была худшая игра в сезоне. И в плане атаки, и в обороне. Не было скорости, не было нацеленности на ворота».

«Жаль, что в последний день года мы не смогли выйти в лидеры чемпионата», — сказал Артета.

Команда с 40 пунктами идет на четвертой позиции.

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Источник BBC
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contr
Ак. 228-тупий кацапський єблан😫
Ответить
+7
contr
Ак.228-тупий кацапський єблан☝️
Ответить
+4
Український Крим
Артета лох
Ответить
+2
Алекс 122
Артета себе вичерпав 
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+1
vh
Шліть факс в Жирону 
Ответить
+1
ALM
Гравці вже думками були дома. Прикидували, як будуть пити шампусік. А тут ще грати потрібно.
Ответить
0
antt
Тут питання чи це поки що найгірша гра. Бо опинитися за тиждень на четвертому місці  замість першого це дійсно провал, поки локальний. 
Ответить
-1
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