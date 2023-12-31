Микель АРТЕТА: «Худший матч Арсенала в нынешнем сезоне»

В последнем матче года «Арсенал» проиграл «Фулхэму», потерпев второе кряду поражение. Тренер Микель Артета считает, что его команда провела худшую игру в сезоне.

«Сложный и грустный день. Три дня назад мы проиграли «Вест Хэму», хотя по игре должны были побеждать. А сегодня была худшая игра в сезоне. И в плане атаки, и в обороне. Не было скорости, не было нацеленности на ворота».

«Жаль, что в последний день года мы не смогли выйти в лидеры чемпионата», — сказал Артета.

Команда с 40 пунктами идет на четвертой позиции.