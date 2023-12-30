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31.12.2023 16:00 - : -
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Англия
30 декабря 2023, 23:40 |
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Фулхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 30 декабря в 16:00 по Киеву

30 декабря 2023, 23:40 |
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Фулхэм – Арсенал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Александра Зинченко

31 декабря на «Крэйвен Коттедж» пройдет матч 20-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Фулхэм» встретится с «Арсеналом». Поединок начнется в 16:00 по киевскому времени.

Фулхэм

Команда довольно долго болтались между Чемпионшипом, откуда поднимались, и Премьер-Лигой, где не получилось закрепиться. Эти постоянные горки закончились только при Марку Силве - португалец не только с блеском выиграл для дачников в более слабом дивизионе, но и уже на более высоком уровне получилось не просто набрать достаточно очков для выживания - не так уж много оставалось до зоны еврокубков. Сейчас будет новый тест, в виде так называемого второго сезона, часто сложного, даже рокового, для экс-новичков. Но не в этом случае: представитель Лондона не только достаточно бодро проходит АПЛ, но и, впервые в истории, пробились в полуфинал Кубка Лиги. Правда, им откровенно повезло с Эвертоном, когда Лено взял несколько решающих послематчевых пенальти. Но потом и немец нервничал, и по делу: Борнмуту он с партнерами разгромно проиграл 0-3.

Арсенал

Клуб в этом сезоне наконец-то снова играет в Лиге чемпионов - вернуться туда было давней целью. И на этом уровне осенью Зинченко и компания смогли добиться без проблем не просто выхода в плей-офф, но и досрочно заняли в квартете 1-е место. При этом и на внутренней арене канониры успешны. Они пополнили коллекцию трофеев, вырвав победу над Манчестер Сити в Суперкубке Англии. И, воспользовавшись спадом горожан в конце осени - начале зимы, красно-белые повели борьбу за первенство в Премьер-Лиге. Перед Рождеством было прямое противостояние с главным конкурентом, Ливерпулем. Сыграв 1-1 на Энфилде, тогда остались на вершине. Но уже ее потеряли, уступив 0-2 Вест Хэму.

Статистика личных встреч

В прошлом сезоне канониры выиграли оба поединка. Но в августе, в первом круге, дачники сумели притормозить статусного соседа, сыграв вничью 2-2.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут только победы гостей. Согласимся и возьмем жаждущих реабилитации за прошлую осечку канониров при форе -1 гол (коэффициент - 1,97).

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Источник Sport.ua
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