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  4. Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
Англия
31 декабря 2023, 15:25 | Обновлено 31 декабря 2023, 15:30
5317
6

Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина

В клубе утверждают, что у него травма

31 декабря 2023, 15:25 | Обновлено 31 декабря 2023, 15:30
5317
6
Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко пропустит матч 20-го тура АПЛ против «Фулхэма».

По информации пресс-службы «канониров», украинец не сможет сыграть в лондонском дерби из-за небольшой проблемы с икроножной мышцей.

Отметим, что после нескольких последних матчей Зинченко получил немалую порцию критики за несколько ошибок, которые привели к голам в ворота «Арсенала».

Встреча начнется в 16:00 по Киеву. Также в это время начнется матч «Тоттенхэм» – «Борнмут», украинец Илья Забарный появится на поле с первых минут в составе гостей.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Фулхэм Тоттенхэм Борнмут Илья Забарный
Источник ФК Арсенал Лондон
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Комментарии 6
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Vitason
Это такое наказание за ошибки,чтоб вы проиграли раз так ведёте себя по отношению к Зинченко,ну ошибся пару раз ,так что теперь из команды выкинуть!??
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+4
vbrjkf
Побачим, як зіграють без нього...
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+3
Vladimir Shevchenko
Отмазка такая се
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-2
Swed
Его и Мудрика берегут для нашей сборной.   Спасибо.
Ответить
-2
Перець
 В тому році із нього програли чемпіонство,  в цьому за 2 останні матчі привіз 2 голи. Так хто знає як воно буде  далі, паси роздає шикарні ,а в защиті печалька 
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-4
contr
Зіна всьо ☝️
Ответить
-6
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