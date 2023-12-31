Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина

Украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко пропустит матч 20-го тура АПЛ против «Фулхэма».

По информации пресс-службы «канониров», украинец не сможет сыграть в лондонском дерби из-за небольшой проблемы с икроножной мышцей.

Отметим, что после нескольких последних матчей Зинченко получил немалую порцию критики за несколько ошибок, которые привели к голам в ворота «Арсенала».

Встреча начнется в 16:00 по Киеву. Также в это время начнется матч «Тоттенхэм» – «Борнмут», украинец Илья Забарный появится на поле с первых минут в составе гостей.