Зинченко не попал в заявку Арсенала на матч с Фулхэмом. Известна причина
В клубе утверждают, что у него травма
Украинский легионер «Арсенала» Александр Зинченко пропустит матч 20-го тура АПЛ против «Фулхэма».
По информации пресс-службы «канониров», украинец не сможет сыграть в лондонском дерби из-за небольшой проблемы с икроножной мышцей.
Отметим, что после нескольких последних матчей Зинченко получил немалую порцию критики за несколько ошибок, которые привели к голам в ворота «Арсенала».
Встреча начнется в 16:00 по Киеву. Также в это время начнется матч «Тоттенхэм» – «Борнмут», украинец Илья Забарный появится на поле с первых минут в составе гостей.
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