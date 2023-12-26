Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»

Бывший игрок сборной Англии Майкл Грей после матча с «Ливерпулем» (ничья 1:1) раскритиковал украинского защитника «Арсенала» Александра Зинченко.

«Буду честен с вами, а я видел его не только в этой игре, и это была важная игра, я думаю, что он может стоить «Арсеналу» победы в Премьер-лиге.

Вот насколько это серьезная проблема. Я не критикую его, говоря, что он ужасный игрок, потому что это не так. Он играл за «Манчестер Сити», он уже делал это раньше.

Он, конечно, сделал это в «Арсенале», и порой его трудно критиковать, когда думаешь о том, через что пришлось пройти ему и, полагаю, его семье за последние полтора года. Но если судить по футболу и тому, что я видел, я думаю, что он – проблема для «Арсенала».

Если говорить о коммуникации, то я думаю, что коммуникация между левым защитником и центральным полузащитником является абсолютно ключевой. Я не думаю, что коммуникация между Зинченко и двумя центральными полузащитниками находится на хорошем уровне. Иногда это сложно увидеть по телевизору, но когда ты находишься на игре, ты это видишь, и все, что нужно, – это посмотреть через правое плечо на левого центрального полузащитника, и я не думаю, что он делает это очень хорошо.

Я думаю, что ему тяжело в ситуации один на один, потому что ему не хватает скорости. Когда Салах сместился назад под левую ногу, что, я думаю, все знали, что он сделает, потому что это его любимая нога, вы не должны выставлять ногу. Если ты выставляешь правую ногу, чтобы попытаться отобрать мяч у Салаха, это говорит о том, что ты не хочешь защищаться», – сказал Грей.