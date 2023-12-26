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Англия
26 декабря 2023, 22:17 | Обновлено 26 декабря 2023, 22:21
3123
3

Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»

Майкл Грей раскритиковал украинского легионера за ошибки

26 декабря 2023, 22:17 | Обновлено 26 декабря 2023, 22:21
3123
3
Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко может стоить Арсеналу чемпионства»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах и Александр Зинченко

Бывший игрок сборной Англии Майкл Грей после матча с «Ливерпулем» (ничья 1:1) раскритиковал украинского защитника «Арсенала» Александра Зинченко.

«Буду честен с вами, а я видел его не только в этой игре, и это была важная игра, я думаю, что он может стоить «Арсеналу» победы в Премьер-лиге.

Вот насколько это серьезная проблема. Я не критикую его, говоря, что он ужасный игрок, потому что это не так. Он играл за «Манчестер Сити», он уже делал это раньше.

Он, конечно, сделал это в «Арсенале», и порой его трудно критиковать, когда думаешь о том, через что пришлось пройти ему и, полагаю, его семье за последние полтора года. Но если судить по футболу и тому, что я видел, я думаю, что он – проблема для «Арсенала».

Если говорить о коммуникации, то я думаю, что коммуникация между левым защитником и центральным полузащитником является абсолютно ключевой. Я не думаю, что коммуникация между Зинченко и двумя центральными полузащитниками находится на хорошем уровне. Иногда это сложно увидеть по телевизору, но когда ты находишься на игре, ты это видишь, и все, что нужно, – это посмотреть через правое плечо на левого центрального полузащитника, и я не думаю, что он делает это очень хорошо.

Я думаю, что ему тяжело в ситуации один на один, потому что ему не хватает скорости. Когда Салах сместился назад под левую ногу, что, я думаю, все знали, что он сделает, потому что это его любимая нога, вы не должны выставлять ногу. Если ты выставляешь правую ногу, чтобы попытаться отобрать мяч у Салаха, это говорит о том, что ты не хочешь защищаться», – сказал Грей.

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Арсенал Лондон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Ливерпуль - Арсенал Мохамед Салах
Источник talkSPORT
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Remark
Ой, ідитинах.й, експертіще. Котів покорми і півасика випий.
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+5
TarasTaras94
Щось їх останнім часом повилазило. Лутону 3 ковтнули і нічо, а тут коштувати чемпіонства буде людина від якої кардинально залежиться просування і контроль м'яча. Ну це ж вже було, після поганого матчу Зіна травмується або ще що і у Арсенала через величезні проблем з білдапом та контролем гри. Критикувати його за гру в обороні можна і треба коли є за що (а за що є), але за комунікацію у центрі це смішно, бо те про що він каже він як раз робить найкраще, при чому ледь не в усій Лізі, а саме просуває через опорку м'яч до АПЗ, просто Хаверц по іншому грає і авжеж це не той рівень, що був із Джакою. 
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+3
T-800
первый раз слышу про этого нонейма, зато Вам (тебе и Ливерпулю) Зина не мешал взять АПЛ с 1990 по 2010 годы
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+1
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