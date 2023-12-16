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Чемпионат Испании
Валенсия
16.12.2023 22:00 – FT 1 : 1
Барселона
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Испания
16 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 17 декабря 2023, 00:08
528
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Яремчук мог забить на 2-й минуте. Валенсия сыграла вничью с Барселоной

Игра завершилась со счетом 1:1, Романа заменили на 62-й

16 декабря 2023, 23:59 | Обновлено 17 декабря 2023, 00:08
528
1
Яремчук мог забить на 2-й минуте. Валенсия сыграла вничью с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

16 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в поединке открыл Жоау Феликс на 55-й минуте после передачи Рафиньи. На 70-й Уго Гильямон забил за хозяев.

Украинский форвард Роман Яремчук вышел в стартовом составе «летучих мышей» и был заменен на Серхи Каноса на 62-й. На 2-й минуте Роман имел шанс забить, однако голкипер каталонцев Иньяки Пенья отбил мяч после удара украинца.

Подопечные Хави не могут победить в 3-й матче подряд. Ранее каталонский клуб уступил «Жироне» (2:4) и «Антверпену» (2:3).

Сейчас «Барселона» занимает 3-е место в таблице чемпионата Испании с 35 очками. У «Валенсии» 20 пунктов и 10-я строчка.

Ла Лига 2023/24. 17-й тур. 16 декабря

Валенсия – Барселона – 1:1

Голы: Гильямон, 70 – Жоау Феликс, 55

Валенсия: Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Диакаби, Москера, Хесус Васкес (Гасьоровски, 81), Франсиско Перес (Амалла, 72), Гильямон, Пепелу, Яремчук (Канос, 62), Дуро (Мари, 81), Диего Лопес (Фулькье, 81).

Барселона: Пенья, Жоау Канселу, Кунде, Араухо, Бальде, Гюндоган (Ямаль, 81), де Йонг, Педри, Рафинья, Жоау Феликс (Ферран Торрес, 72), Левандовски.

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Роман Яремчук Валенсия Барселона Валенсия - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Жоау Феликс
Источник Sport.ua
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