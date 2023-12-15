Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валенсия – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Испании
Валенсия
16.12.2023 22:00 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
15 декабря 2023, 17:42 |
121
0

Валенсия – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 декабря в 22:00 поединок 17-го тура испанской Ла Лиги

15 декабря 2023, 17:42 |
121
0
Валенсия – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Валенсия – Барселона

В субботу, 16 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Валенсия» и «Барселона». Игра пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

После 16 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «сине-гранатовые» занимают в турнирной таблице четвертое место и имеют в своем активе 34 очка, а «Валенсия» набрала 19 пунктов и идет одиннадцатой.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Валенсия – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
Безумная сумма. Роберт Левандовски летом отклонил предложение из Аравии
Мичел оценил шансы Жироны выиграть Ла Лигу и заявил о борьбе за еврокубки
Барселона Валенсия Валенсия - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу смотреть онлайн Роман Яремчук
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большой камбэк. Украина U-20 на ЧМ отыгралась с 1:4 и выиграла в овертайме
Хоккей | 14 декабря 2023, 22:50 14
Большой камбэк. Украина U-20 на ЧМ отыгралась с 1:4 и выиграла в овертайме
Большой камбэк. Украина U-20 на ЧМ отыгралась с 1:4 и выиграла в овертайме

Украина провела напряженный поединок

С разгромом напоследок. Заря без проблем разобралась с Брейдабликом
Футбол | 14 декабря 2023, 23:57 23
С разгромом напоследок. Заря без проблем разобралась с Брейдабликом
С разгромом напоследок. Заря без проблем разобралась с Брейдабликом

Луганчане завершили год уверенной победой

Жирона и мадридский Реал зимой могут обменяться игроками
Футбол | 14.12.2023, 20:06
Жирона и мадридский Реал зимой могут обменяться игроками
Жирона и мадридский Реал зимой могут обменяться игроками
Источник: Сербия весной приедет в питер для товарищеского матча с россией
Футбол | 15.12.2023, 18:04
Источник: Сербия весной приедет в питер для товарищеского матча с россией
Источник: Сербия весной приедет в питер для товарищеского матча с россией
Игорь СУРКИС: «Не вижу футболистов, которые могли бы усилить Динамо»
Футбол | 15.12.2023, 13:57
Игорь СУРКИС: «Не вижу футболистов, которые могли бы усилить Динамо»
Игорь СУРКИС: «Не вижу футболистов, которые могли бы усилить Динамо»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
14.12.2023, 00:05
Футбол
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
Шахтер установил вечный рекорд Лиги чемпионов
14.12.2023, 11:37 35
Футбол
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
Фестиваль голов на Драгау. Шахтер уступил Порту
13.12.2023, 23:57 172
Футбол
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
15.12.2023, 06:23 65
Футбол
Шахтер вернулся к варианту с Кевином. Предлагает 7+3 миллионов евро
Шахтер вернулся к варианту с Кевином. Предлагает 7+3 миллионов евро
14.12.2023, 11:55 7
Футбол
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
УЕФА наказал сборную Украины за инцидент в игре с Италией. Что случилось?
13.12.2023, 22:52 10
Футбол
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
Сразу после Лиги чемпионов. Шахтер отправился в Японию
14.12.2023, 13:53 4
Футбол
Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
13.12.2023, 21:15 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем