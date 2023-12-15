Валенсия – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 декабря в 22:00 поединок 17-го тура испанской Ла Лиги
В субботу, 16 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Валенсия» и «Барселона». Игра пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
После 16 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «сине-гранатовые» занимают в турнирной таблице четвертое место и имеют в своем активе 34 очка, а «Валенсия» набрала 19 пунктов и идет одиннадцатой.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».
Валенсия – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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