В субботу, 16 декабря, состоится матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Валенсия» и «Барселона». Игра пройдет в Валенсии на стадионе «Месталья».

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

После 16 сыгранных туров в чемпионате Испании по футболу «сине-гранатовые» занимают в турнирной таблице четвертое место и имеют в своем активе 34 очка, а «Валенсия» набрала 19 пунктов и идет одиннадцатой.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе «Megogo».

Валенсия – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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