Испания16 декабря 2023, 21:05 |
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Забьет ли? Тренер Валенсии поставил Яремчука в пару к Дуро на матч с Барсой
16 декабря состоится поединок 17-го тура Ла Лиги между «летучими мышами» и каталонцами
16 декабря 2023, 21:05 |
839
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16 декабря состоится матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Барселона».
Поединок пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсиия. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук неожиданно выйдет на поле с первых минут.
Яремчук является дублером основного нападающего «Валенсии» Уго Дуро, однако на поединок против каталонцев они выйдут в старте команды вдвоем.
- Sport.ua проведет видеотрансляцию встречи Валенсия – Барселона
Стартовые составы на матч 17-го тура Ла Лиги Валенсия – Барселона
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Комментарии 2
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В складі, це вже не погано...
Сміливо. з двома форвардами. а може і вийде забити, хоча б асист, що також непогано. Барса в кризі, але хоче і реабілітуватися
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