Забьет ли? Тренер Валенсии поставил Яремчука в пару к Дуро на матч с Барсой

16 декабря состоится матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Барселона».

Поединок пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсиия. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук неожиданно выйдет на поле с первых минут.

Яремчук является дублером основного нападающего «Валенсии» Уго Дуро, однако на поединок против каталонцев они выйдут в старте команды вдвоем.

Стартовые составы на матч 17-го тура Ла Лиги Валенсия – Барселона