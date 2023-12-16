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  4. Забьет ли? Тренер Валенсии поставил Яремчука в пару к Дуро на матч с Барсой
Испания
16 декабря 2023, 21:05 |
839
2

Забьет ли? Тренер Валенсии поставил Яремчука в пару к Дуро на матч с Барсой

16 декабря состоится поединок 17-го тура Ла Лиги между «летучими мышами» и каталонцами

16 декабря 2023, 21:05 |
839
2
Забьет ли? Тренер Валенсии поставил Яремчука в пару к Дуро на матч с Барсой
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

16 декабря состоится матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Барселона».

Поединок пройдет на стадионе «Месталья» в Валенсиия. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Украинский форвард «летучих мышей» Роман Яремчук неожиданно выйдет на поле с первых минут.

Яремчук является дублером основного нападающего «Валенсии» Уго Дуро, однако на поединок против каталонцев они выйдут в старте команды вдвоем.

Стартовые составы на матч 17-го тура Ла Лиги Валенсия – Барселона

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Валенсия Барселона Валенсия - Барселона стартовые составы Роман Яремчук Уго Дуро Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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avk2307
В складі, це вже не погано...
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+3
andre_lui
Сміливо. з двома форвардами. а може і вийде забити, хоча б асист, що також непогано. Барса в кризі, але хоче і реабілітуватися
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0
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