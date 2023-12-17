16 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард Роман Яремчук вышел в стартовом составе «летучих мышей» и был заменен на Серхи Каноса на 62-й. На 2-й минуте Роман имел шанс забить, однако голкипер каталонцев Иньяки Пенья отбил мяч после удара украинца.

Ла Лига 2023/24. 17-й тур. 16 декабря

Валенсия – Барселона – 1:1

Голы: Гильямон, 70 – Жоау Феликс, 55

Видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 0:1 Жоау Феликс, 55 мин.

ГОЛ! 1:1 Уго Гильямон, 70 мин.