Валенсия – Барселона – 1:1. Момент Яремчука. Видео голов и обзор матча
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16 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский форвард Роман Яремчук вышел в стартовом составе «летучих мышей» и был заменен на Серхи Каноса на 62-й. На 2-й минуте Роман имел шанс забить, однако голкипер каталонцев Иньяки Пенья отбил мяч после удара украинца.
Ла Лига 2023/24. 17-й тур. 16 декабря
Валенсия – Барселона – 1:1
Голы: Гильямон, 70 – Жоау Феликс, 55
Видео голов и обзор матча:
ГОЛ! 0:1 Жоау Феликс, 55 мин.
ГОЛ! 1:1 Уго Гильямон, 70 мин.
События матча
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