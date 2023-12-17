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Чемпионат Испании
Валенсия
16.12.2023 22:00 – FT 1 : 1
Барселона
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Испания
17 декабря 2023, 01:20 |
139
0

Валенсия – Барселона – 1:1. Момент Яремчука. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 17-го тура Ла Лиги

17 декабря 2023, 01:20 |
139
0
Валенсия – Барселона – 1:1. Момент Яремчука. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук и Жоау Феликс

16 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард Роман Яремчук вышел в стартовом составе «летучих мышей» и был заменен на Серхи Каноса на 62-й. На 2-й минуте Роман имел шанс забить, однако голкипер каталонцев Иньяки Пенья отбил мяч после удара украинца.

Ла Лига 2023/24. 17-й тур. 16 декабря

Валенсия – Барселона – 1:1

Голы: Гильямон, 70 – Жоау Феликс, 55

Видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 0:1 Жоау Феликс, 55 мин.

ГОЛ! 1:1 Уго Гильямон, 70 мин.

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Гильямон (Валенсия).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Феликс (Барселона).
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Роман Яремчук видео голов и обзор Жоау Феликс Валенсия Барселона Валенсия - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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