ВИДЕО. Яремчук мог огорчить Барсу уже на 2-й минуте. Спас голкипер
Украинский нападающий сегодня вышел в стартовом составе «Валенсии»
В субботу, 16 декабря, проходит матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют «Валенсия» и «Барселона». Игра проходит в Валенсии на стадионе «Месталья».
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В стартовом составе хозяев поля сегодня появился нападающий Роман Яремчук. Украинец уже на 2-й минуте матча имел отличную возможность забить, Роман откликнулся на передачу партнера с фланга и пробил с линии одиннадцатиметрового, но голкипер «Барсы» спас команду от гола.
По состоянию на 42 минуту счет в матче не открыт.
ВИДЕО. Яремчук мог расстроить Барсу уже на 2-й минуте. Спас голкипер
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