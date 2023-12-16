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  4. ВИДЕО. Яремчук мог огорчить Барсу уже на 2-й минуте. Спас голкипер
Испания
16 декабря 2023, 22:42 |
2362
1

ВИДЕО. Яремчук мог огорчить Барсу уже на 2-й минуте. Спас голкипер

Украинский нападающий сегодня вышел в стартовом составе «Валенсии»

16 декабря 2023, 22:42 |
2362
1
ВИДЕО. Яремчук мог огорчить Барсу уже на 2-й минуте. Спас голкипер
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В субботу, 16 декабря, проходит матч 17-го тура испанской Ла Лиги, в котором играют «Валенсия» и «Барселона». Игра проходит в Валенсии на стадионе «Месталья».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе хозяев поля сегодня появился нападающий Роман Яремчук. Украинец уже на 2-й минуте матча имел отличную возможность забить, Роман откликнулся на передачу партнера с фланга и пробил с линии одиннадцатиметрового, но голкипер «Барсы» спас команду от гола.

По состоянию на 42 минуту счет в матче не открыт.

ВИДЕО. Яремчук мог расстроить Барсу уже на 2-й минуте. Спас голкипер

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Барселона чемпионат Испании по футболу Валенсия Ла Лига Роман Яремчук Валенсия - Барселона видео
Источник Sport.ua
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jo01
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