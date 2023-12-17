Тренер Валенсии: «Яремчук показал себя хорошо»

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха по итогам матча 17-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (1:1) дал оценку действиям на поле нападающего Романа Яремчука. Как известно, украинец начал встреча в старте «летучих мышей» и отыграл до 61-й минуты, после чего был заменен.

«Роман прессинговал, когда надо было, пытался играть вертикально. Я не хотел рисковать его травмой, поэтому и произошла смена. На поле он показал себя хорошо.

Позитив - это атмосфера, которая царит у нас. То, что мы удержали свои позиции, игроки, которых мы привлекли, такие как Гильямон, Яремчук, Хесус Васкес... Но что выделяется больше всего - это общение, которое я почувствовал между болельщиками и футболистами. Болельщики чувствуют, что игроки не остаются равнодушными и они ценят это», – рассказал Бараха.