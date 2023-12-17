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Испания
17 декабря 2023, 10:21 | Обновлено 17 декабря 2023, 10:26
415
0

Тренер Валенсии: «Яремчук показал себя хорошо»

Рубен Бараха – об игре украинца в матче с «Барселоной»

17 декабря 2023, 10:21 | Обновлено 17 декабря 2023, 10:26
415
0
Тренер Валенсии: «Яремчук показал себя хорошо»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук (справа)

Главный тренер «Валенсии» Рубен Бараха по итогам матча 17-го тура Ла Лиги с «Барселоной» (1:1) дал оценку действиям на поле нападающего Романа Яремчука. Как известно, украинец начал встреча в старте «летучих мышей» и отыграл до 61-й минуты, после чего был заменен.

«Роман прессинговал, когда надо было, пытался играть вертикально. Я не хотел рисковать его травмой, поэтому и произошла смена. На поле он показал себя хорошо.

Позитив - это атмосфера, которая царит у нас. То, что мы удержали свои позиции, игроки, которых мы привлекли, такие как Гильямон, Яремчук, Хесус Васкес... Но что выделяется больше всего - это общение, которое я почувствовал между болельщиками и футболистами. Болельщики чувствуют, что игроки не остаются равнодушными и они ценят это», – рассказал Бараха.

«Валенсия» в таблице чемпионата Испании занимает 10-е место.

Ранее стала известна оценка Романа Яремчука за матч против «Барселоны».

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Валенсия Рубен Бараха чемпионат Испании по футболу Ла Лига Роман Яремчук
Источник AS
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