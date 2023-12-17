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  4. Худший игрок. Стала известна оценка Яремчука за матч Валенсия – Барселона
Испания
17 декабря 2023, 00:37 |
557
2

Худший игрок. Стала известна оценка Яремчука за матч Валенсия – Барселона

Игра завершилась со счетом 1:1, Роман вышел в стартовом составе «летучих мышей»

17 декабря 2023, 00:37 |
557
2
Худший игрок. Стала известна оценка Яремчука за матч Валенсия – Барселона
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде и Роман Яремчук

16 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 1:1.

Украинский форвард Роман Яремчук вышел в стартовом составе «летучих мышей» и был заменен на Серхи Каноса на 62-й. На 2-й минуте Роман имел шанс забить, однако голкипер каталонцев Иньяки Пенья отбил мяч после удара украинца.

После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.8 баллов. Такой показатель Яремчука является худшим среди всех игроков, которые приняли участие в поединке.

Лучшим игроком матча стал Жоау Феликс (7.8), который отметился голом в составе каталонского клуба.

Оценки WhoScored за матч Валенсия – Барселона – 1:1

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Роман Яремчук WhoScored лучший игрок Валенсия Барселона Валенсия - Барселона Жоау Феликс Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Romko
Що з ним таке сталось? У Генті просто розривав, а далі все пішло не туди... І навіть у Брюгге, в добре відомому для нього чемпіонату Бельгії, чомусь не склалося, як гадалося.
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+1
an52
Схоже, що не довго йому в Іспанії залишилося грати
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0
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