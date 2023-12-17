Худший игрок. Стала известна оценка Яремчука за матч Валенсия – Барселона
Игра завершилась со счетом 1:1, Роман вышел в стартовом составе «летучих мышей»
16 декабря состоялся матч 17-го тура Ла Лиги между командами «Валенсия» и «Барселона». Игра завершилась со счетом 1:1.
Украинский форвард Роман Яремчук вышел в стартовом составе «летучих мышей» и был заменен на Серхи Каноса на 62-й. На 2-й минуте Роман имел шанс забить, однако голкипер каталонцев Иньяки Пенья отбил мяч после удара украинца.
После завершения встречи статистический портал WhoScored поставил украинцу оценку в 5.8 баллов. Такой показатель Яремчука является худшим среди всех игроков, которые приняли участие в поединке.
Лучшим игроком матча стал Жоау Феликс (7.8), который отметился голом в составе каталонского клуба.
Оценки WhoScored за матч Валенсия – Барселона – 1:1
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