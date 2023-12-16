Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2003/04

Уже менее чем через месяц в большинстве чемпионатов европейского континента снова откроется трансферное окно. Зимой клубы предпочитают проводить менее дорогостоящие сделки, фокусируя внимание исключительно на проблемных позициях, либо же на игроках, подписание которых является выгодным с точки зрения «здесь и сейчас». По этой причине мы вряд ли увидим какие-то рекордные трансферы, и можем смело обратиться к истории, вспомнив десять самых дорогостоящих сделок мирового футбола, которые состоялись двадцать лет назад – в сезоне-2003/04.

Для самых молодых почитателей футбола суммы трансферов, которые были рекордными два десятилетия назад, с позиции сегодняшнего дня могут показаться смешными, но у каждого периода в истории есть свои особенности, и в 2003 или в 2004 годах никто и представить себе не мог, что за одного игрока можно с легкостью отдавать 100 миллионов евро…

10. Рой Макай

Сумма сделки: 19,75 миллионов евро

Маршрут трансфера: «Депортиво» → «Бавария»

Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Макай

Летом 2003 года нидерландский форвард «Депортиво» Рой Макай, который в 2000-м вместе с командой из Ла-Коруньи сумел сенсационно стать чемпионом Испании, а в сезоне-2002/03 наколотил 9 мячей в 11 поединках Лиги чемпионов, благодаря чему оказался на третьей строчке в списке лучших бомбардиров того розыгрыша турнира, перебрался из испанской Ла Лиги в немецкую Бундеслигу. Почти 20 миллионов евро за Макая выложила «Бавария», где Рой провел следующие четыре сезона, являясь одним из лучших снайперов европейского клубного футбола.

Всего за «Баварию» Макай сыграл 183 матча в рамках всех турниров, в которых забил 103 мяча и отдал 35 результативных передач. С мюнхенцами нидерландский форвард дважды становился чемпионом Германии, а также выиграл два Кубка страны. Летом 2007-го Макай, которому на тот момент было уже 32 года, принял решение вернуться на родину. Он подписал контракт с «Фейеноордом», где отыграл три сезона, а в 2010-м объявил о завершении карьеры футболиста.

Ныне 48-летний Макай является тренером в системе молодежных команд «Баварии», а также официальным представителем мюнхенского клуба.

8-9. Клод Макелеле

Сумма сделки: 20 миллионов евро

Маршрут трансфера: «Реал» → «Челси»

Getty Images/Global Images Ukraine. Клод Макелеле

Клоду Макелеле удалось стать одним из звезд европейского футбола в начале «нулевых», когда он перебрался из «Сельты» в «Реал». С мадридским клубом французский опорник выиграл Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, а также поднимал над головой Суперкубок УЕФА, но летом 2003 года решился покинуть стан «бланкос», так и не сумев договориться с руководством о повышении заработной платы. Ситуацией воспользовался «Челси», предложивший 20 миллионов евро и заполучивший в свои ряды футболиста очень высокого уровня.

В «Челси» Макелеле быстро превратился в одного из лидеров команды. За «синих» Клод провел 217 матчей в рамках всех турниров (2 гола, 6 ассистов), и помог лондонцам дважды завоевать титул чемпиона Англии, который до этого не покорялся «Челси» в течение 50 лет – с сезона-1954/55. Летом 2008 года Макелеле на правах свободного агента ушел в «Пари Сен-Жермен», где провел три сезона перед завершением карьеры, но так и не стал чемпионом Франции – то были времена, когда в Лиге 1 уже перестал доминировать «Лион», но еще не успели установить гегемонию парижане.

После завершения карьеры Макелеле успел поработать на разных должностях в футболе. Был как ассистентом главного тренера, так и главным тренером, а также занимал пост технического директора. С августа 2019-го по сентябрь 2023-го Макелеле, которому ныне уже 50 лет, был ответственным в «Челси» за игроков, которые отдаются в аренду.

8-9. Хосе Антонио Рейес

Сумма сделки: 20 миллионов евро

Маршрут трансфера: «Севилья» → «Арсенал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хосе Рейес

Хосе Антонио Рейес, действовавший на позиции вингера, очень ярко показал себя в рядах родной «Севильи», а также в составе юношеской сборной Испании, с которой в 2002 году стал чемпионом Европы U-19. В январе 2004 года Рейеса за 20 миллионов евро подписал «Арсенал», который за несколько месяцев до этого успел оформить переход Сеска Фабрегаса и очень плотно мониторил испанский рынок, где тогда как раз появлялось множество талантов по весьма доступным для англичан ценам.

В «Арсенале» Рейес отыграл два с половиной года, став чемпионом Англии и обладателем Кубка страны, но затем выразил желание вернуться в Испанию. В стане «канониров» какое-то время подождали, как будут развиваться события, но когда Арсен Венгер понял, что переубедить Хосе Антонио ему не удастся, то дал согласие на уход испанца – сперва тот год провел в аренде в «Реале», а затем за 12 миллионов евро был продан в «Атлетико».

С января 2019 года Рейес выступал в Испании за «Эстремадуру», а 1 июня того же года погиб в ДТП. Хосе Антонио навсегда останется 35…

7. Себастьян Фрей

Сумма сделки: 21 миллион евро

Маршрут трансфера: «Интер» → «Парма»

Getty Images/Global Images Ukraine. Себастьян Фрей

В конце «девяностых» Себастьяна Фрея называли одним из самых перспективных молодых вратарей европейского футбола. Неудивительно, что летом 1998 года он перебрался в звездный миланский «Интер», но спустя пять лет «нерадзурри» предпочли продать француза в «Парму, которая до этого взяла Фрея на два года в аренду, увидев в этом голкипере преемника для проданного в «Ювентус» за баснословные по тем временам деньги Джанлуиджи Буффона.

Стать настолько же легендарным вратарем, как и его предшественник в «Парме», Фрею так и не посчастливилось. Уже через два года Себастьян на правах аренды ушел в «Фиорентину», а затем и вовсе был продан «фиалкам» чуть меньше чем за 6 миллионов евро, когда в «Парме» начались катастрофические проблемы с финансированием. Впоследствии Фрей поиграл в Италии еще и за «Дженоа», а завершил карьеру в 2015 году в турецком «Бурсаспоре».

Ныне Фрею 43 года и он не продолжает работать в футболе.

6. Хуан Себастьян Верон

Сумма сделки: 21,8 миллион евро

Маршрут трансфера: «Манчестер Юнайтед» → «Челси»

Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Себастьян Верон

Хуан Себастьян Верон сделал себе имя в итальянской Серии А, где являлся безусловной звездой «Пармы» и «Лацио». Однако трансфер летом 2001 года в «Манчестер Юнайтед», ставший на тот момент рекордным для британского рынка, оказался для аргентинца катастрофическим. В стане «красных дьяволов» Верон так и не смог обрести себя, а легендарный наставник МЮ тех лет Алекс Фергюсон со временем признавался, что так и не сумел найти для Хуана Себастьяна оптимальную позицию в той прекрасной команде. В итоге летом 2003-го «Манчестер Юнайтед» согласился продать Верона в «Челси» за 21,8 миллиона евро, что было почти вдвое меньше, чем «красные дьяволы» потратили на покупку хавбека у «Лацио».

Но и в «Челси» Верон абсолютно провалился. За «синих» аргентинец отыграл лишь 14 матчей, и уже через год был отправлен в аренду в «Интер», а в 2006-м за 2,2 миллиона евро – продан в аргентинский «Эстудиантес», являющийся родным клубом для Хуана Себастьяна. Собственно говоря, в этой команде в 2012 году Верон окончательно и попрощался с карьерой профессионального футболиста.

В настоящий момент 48-летний Верон является вице-президентом «Эстудиантеса», а срок его полномочий истекает 31 декабря.

5. Адриано

Сумма сделки: 23,4 миллиона евро

Маршрут трансфера: «Парма» → «Интер»

Getty Images/Global Images Ukraine. Адриано

В Европу Адриано перебрался еще летом 2001 года, когда его подписал «Интер». Но в миланской команде с ходу стать основным форвардом бразильцу не удалось, и он выступал в аренде за «Фиорентину», а также за «Парму», которая установила совместное владение на игрока вместе с «нерадзурри». В сезоне-2002/03 Адриано забил 15 мячей в 28 поединках Серии А за «желто-синих», а в первой части сезона-2003/04 отличился 8 голами в 9 матчах за эту команду в чемпионате, что и побудило руководство «Интера» в январе 2004-го осуществить полноценный выкуп всех трансферных прав на Адриано у «Пармы» за 23,4 миллиона евро.

В «Интере» Адриано провел несколько потрясающих сезонов, четырежды становился чемпионом Италии и два раза – обладателем Кубка страны. Однако затем у бразильца начались проблемы с алкоголем, что и привело к потере места в стане «нерадзурри», а затем и к уходу из клуба на правах свободного агента в мае 2009 года, когда Адриано перебрался в «Фламенго». Всего за «Интер» Адриано, которого называли не иначе как «Императором», провел 177 матчей, в которых забил 74 мяча и отличился 29 результативными передачами.

Карьеру профессионального футболиста Адриано завершил в 2016 году в американском клубе «Майами Юнайтед». Ныне бразильцу 41 год и о нем практически ничего не слышно – разве что в конце минувшего года СМИ сообщали, что Адриано расстался со своей женой после всего-то 24 дней брака.

4. Дэмьен Дафф

Сумма сделки: 24,5 миллиона евро

Маршрут трансфера: «Блэкберн» → «Челси»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэмьен Дафф

Летом 2003 года собственником «Челси» стал российский олигарх Роман Абрамович, который сразу же начал «сорить деньгами» на трансферном рынке, пытаясь моментально сделать «синих» одной из лучших и сильнейших команд английской Премьер-лиги. Под эту задачу, среди прочих, за 24,5 миллиона евро из «Блэкберна» был подписан правый ирландский хавбек Дэмьен Дафф.

Даффу удалось отыграть на «Стэмфорд Бридж» три сезона, дважды став чемпионом Англии. Впоследствии ирландец проиграл конкуренцию в составе «синих» нидерландскому хавбеку Арьену Роббену, и летом 2006 года за 15,5 миллионов евро был продан в «Ньюкасл», а еще через три сезона перешел уже за еще более скромные 4 миллиона евро в «Фулхэм».

Карьеру футболиста Дафф завершил в «Шэмрок Роверс» в 2016 году. В настоящий момент 44-летний ирландец работает тренером на родине, возглавляя «Шелбурн».

3. Эрнан Креспо

Сумма сделки: 26 миллиона евро

Маршрут трансфера: «Интер» → «Челси»

Getty Images/Global Images Ukraine. Эрнан Креспо

Эрнан Креспо, как и его соотечественник Хуан Себастьян Верон, зарекомендовал себя великолепным футболистом в итальянской Серии А в рядах «Пармы» и «Лацио». Летом 2002 года аргентинец перешел в «Интер», но из-за травмы не смог проявить себя с наилучшей стороны, и уже через год оказался проданным в «Челси» за 26 миллионов евро.

В лондонском клубе Креспо так и не удалось проявить свои лучшие качества. Аргентинец отыграл сезон-2003/04 под руководством Клаудио Раньери (10 голов в 19 матчах АПЛ), но после прихода на тренерский мостик «синих» Жозе Моуриньо был отдан в аренду «Милану». Через год Эрнан вернулся, но опять провел только один сезон и снова был сослан в аренду в Италию – на этот раз в «Интер». Окончательно покинул «Челси» Креспо летом 2008 года в статусе свободного агента, успев один раз стать чемпионом Англии и выиграть Суперкубок страны.

В январе 2010 года Креспо вернулся в «Парму», где спустя два года и повесил бутсы на гвоздь. В настоящий момент 48-летний аргентинец работает главным тренером эмиратского клуба «Аль-Айн», который с 2021 по 2023 год возглавлял украинец Сергей Ребров.

2. Роналдиньо

Сумма сделки: 32,25 миллиона евро

Маршрут трансфера: «Пари Сен-Жермен» → «Барселона»

Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо

«Колдун из Порту-Алегри», как нередко называли Роналдиньо в прессе за его магические финты, удары и передачи, летом 2003 года перешел из «Пари Сен-Жермен» в «Барселону». За этот трансфер каталонский клуб заплатил 32,25 миллиона евро, и сделка оказалась, пожалуй, одной из наиболее успешных для «блаугранас» в нынешнем веке. За пять лет, которые бразилец провел в «Барселоне» под руководством нидерландского специалиста Франка Райкарда, ему удалось провести 207 матчей во всех турнирах, отличившись 94 голами и 70 ассистами.

Интересно, что летом 2008-го «Барселону» покинули и Райкард, и Роналдиньо, причем последнего в крайнем сезоне за каталонцев начали откровенно травить в прессе, да и болельщики на «Камп Ноу» порой позволяли себе свист в адрес прежнего кумира. На «Камп Ноу» к тому моменту уже начала восходить звезда Лионеля Месси, а потому уход Роналдиньо казался поклонникам «блаугранас» не такой уж и существенной потерей. Как бы там ни было, а в рядах «Барселоны» бразилец выиграл Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании, а в 2005 году получил «Золотой мяч».

После «Барселоны» Роналдиньо в Европе поиграл только за «Милан», а затем вернулся на родину, где его последней командой стал «Флуминенсе». В 2015 году «Колдун из Порту-Алегри» покинул стан «трехцветных», но о завершении карьеры объявил лишь спустя три года. В настоящий момент Роналдиньо уже 43, он не работает в футболе, однако в прессе упоминания о нем встречаются достаточно регулярно, причем как позитивные, так и негативные.

1. Дэвид Бекхэм

Сумма сделки: 37,5 миллионов евро

Маршрут трансфера: «Манчестер Юнайтед» → «Реал»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Бекхэм

Самым дорогостоящим трансфером сезона-2003/04 стал переход полузащитника «Манчестер Юнайтед» Дэвида Бекхэма в «Реал», который обошелся казне мадридского клуба в 37,5 миллионов евро. На тот момент «бланкос» с Флорентино Пересом в роли президента вовсю вели свою знаменитую кадровую политику, получившую название «галактикос», когда каждый сезон в Мадрид приезжала минимум одна звезда мировой величины.

Переезд в «Реал» стал для Бекхэма логичным этапом в карьере, потому как отношения хавбека с тогдашним менеджером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном были достаточно напряженными, да и сам Дэвид хотел вокруг себя видеть больше гламура и пафоса, что было не так уж и просто получить в промышленном Манчестере. В «Реале» англичанин отыграл четыре сезона, но выиграл за этот период лишь два трофея – чемпионство и Суперкубок страны. Летом 2007 года, сразу после завоевания единственного чемпионского титула в рядах «бланкос», Бекхэм принял решение покинуть Мадрид и на правах свободного агента уехал покорять MLS. Впоследствии возвращался в Европу, чтобы поиграть на правах краткосрочных аренд за «Милан», а также в сезоне-2012/13, когда стал полноценным игроком «Пари Сен-Жермен», но уже летом 2013-го объявил о завершении выступлений.

В настоящий момент 48-летний Бекхэм остается заметной фигурой в футболе. Он является президентом и совладельцем клуба MLS «Интер Майами», который летом нынешнего года сумел заполучить в свои ряды Лионеля Месси, а чуть ранее подписал украинца Сергея Кривцова. Также Бекхэм наряду с другими легендами «Манчестер Юнайтед» Гари и Филом Невиллами, Полом Скоулзом, Райаном Гиггзом и Ники Баттом является совладельцем клуба английской Лиги 2 (четвертый дивизион тамошнего профессионального футбола) «Солфорд Сити», ключевая часть акций которого (40%) принадлежит сингапурскому бизнесмену Питеру Лиму.