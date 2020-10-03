Двадцать лет спустя. 10 самых дорогих трансферов сезона-2000/01

Совсем скоро, уже 5 октября, в топовых чемпионатах Европы завершит свою работу летнее трансферное окно. Будем называть его именно так, по привычке, хотя из-за коронавируса оно прилично «заехало» на осень… Случившаяся пандемия изрядно повлияла на планы многих клубов, а потому пока на рынке не творится какого-то безумия. Нет ни одной сделки, которая бы перевалила за 100 миллионов евро, а самым дорогим трансфером остается переход Кая Хаверца из «Байера» в «Челси», обошедшийся казне лондонцев в 80 миллионов евро.

Но сегодня мы предлагаем вспомнить сделки, которые будоражили умы и сердца болельщиков два десятилетия назад – в начале нынешнего века, когда мир еще не знал об «эре Месси и Роналду», а в футбол, оказывается, умели играть на вполне себе пристойном уровне и без этих икон современности.

Примечательно, что самый дорогой трансфер того времени ныне не попадал бы даже в топ-5, и это, вновь-таки, на фоне кризисной поры, что ни в коей степени нельзя упускать из виду.

10. Клаудио ЛОПЕС

Сумма сделки: 23 миллиона евро

Маршрут трансфера: «Валенсия» → «Лацио»

В Европе аргентинец Клаудио Лопес по прозвищу «Блоха» зарекомендовал себя в Испании, где и начинал покорять Старый континент с «Валенсии». Летом 2000 года мощный по тем временам «Лацио», который как раз оформил свой второй и пока последний в истории титул чемпиона Италии, позволил себе раскошелится на приличную сумму, чтобы заполучить в свои ряды Лопеса.

На контракте в «Лацио» Клаудио Лопес провел пять лет, успев выиграть Суперкубок Италии-2000 и Кубок страны в сезоне-2003/04. Отечественным болельщикам этот нападающий должен быть памятен по играм против «Шахтера» в групповом раунде ЛЧ-2000/01. Тогда в двух матчах «Блоха» отправил в ворота «горняков» сразу четыре мяча, сделав хет-трик в римской встрече, завершившейся форменным погромом неопытных еще украинцев (5:1).

9. Давид ТРЕЗЕГЕ

Сумма сделки: 23,24 миллиона евро

Маршрут трансфера: «Монако» → «Ювентус»

Автор «золотого» для сборной Франции гола в финале Евро-2000 Давид Трезеге после домашнего триумфа на турнире перебрался из «Монако» в «Ювентус». Туринский клуб заплатил за нападающего рекордные для себя на тот момент 45 миллиардов лир (эквивалент 23,24 миллиона евро), но поначалу Трезеге рассматривался в «Старой синьоре» лишь как игрок ротации, ведь в основе у Карло Анчелотти блистали Филиппо Индзаги и Алессандро Дель Пьеро.

Впрочем, уже премьерный сезон выдался для Трезеге весьма удачным. В 25 поединках Серии А он отличился 14 забитыми мячами, а свой лучший показатель в «Ювентусе» продемонстрировал уже на второй год, когда забил 24 гола в 34 матчах, став наряду с Дарио Убнером из «Пьяченцы» лучшим бомбардиром чемпионата. Всего в туринском гранде Трезеге провел десять лет, оставив после себя значительный след в истории «Старой синьоры» - 320 матчей и 171 гол.

8. Флавио КОНСЕЙСАО

Сумма сделки: 25 миллионов евро

Маршрут трансфера: «Депортиво» → «Реал»

В 2000 году сенсационным чемпионом Испании стал «Депортиво», в рядах которого на тот момент блистал неподражаемый бомбардир Рой Макай. Однако не менее важной фигурой для игры галисийцев был и центральный полузащитник Флавио Консейсао, которого «Депортиво» подписал из «Палмейраса» еще летом 1996 года, причем за весьма пристойные по тем временам деньги, эквивалентные 11 миллионам евро.

За Консейсао, которому на момент переезда в Мадрид было 26 лет, «Реал» не поскупился отдать 25 миллионов евро. Однако карьера у бразильца в столице Испании откровенно не заладилась. За три сезона он выиграл с «бланкос» Лигу чемпионов и два «золота» Ла Лиги, однако выходил на поле недостаточно часто, и преимущественно со скамьи запасных. В итоге летом 2003 года «Реал» отправил Консейсао в аренду в дортмундскую «Боруссию», а через год на правах свободного агента отпустил в «Галатасарай».

7. Саво МИЛОШЕВИЧ

Сумма сделки: 25 миллионов евро

Маршрут трансфера: «Сарагоса» → «Парма»

Летом 1998 года «Сарагоса» на правах свободного агента подписала югославского форварда Саво Милошевича, который за два года наколотил за арагонцев 36 мячей в 66 поединках Ла Лиги. Это был однозначный успех, который привлек к нападающему внимание со стороны «Пармы». Та едва-едва продала своего лучшего бомбардира Эрнана Креспо, а потому подыскивала для него пристойную замену, и не пожалела 25 миллионов евро на переход Милошевича.

Увы, проявить себя в Серии А Саво не удалось. За полтора года в «Парме» форвард отличился скромными 9 мячами в 31 поединке чемпионата, а потому неудивительно, что «крестоносцы» в январе 2002-го отправили Милошевича на правах аренды обратно в «Сарагосу». Вся последующая карьера югослава пошла уже вовсе не по тому многообещающему сценарию, благодаря которому он оказался в нашем сегодняшнем списке…

6. Рио ФЕРДИНАНД

Сумма сделки: 26 миллионов евро

Маршрут трансфера: «Вест Хэм» → «Лидс»

«Лидс» в начале нынешнего века был невероятно симпатичной командой, не влюбиться в которую для нейтрального болельщика было просто невозможно. Ирландский тренер Дэвид О’Лири подобрал фантастический коллектив, многие игроки из которого затем стали звездами мирового футбола. К категории таких относится и центральный защитник Рио Фердинанд, который в ноябре 2000 года перешел из «Вест Хэма» в ряды «павлинов» за 18 миллионов фунтов (26 миллионов евро). Эта сумма стала на тот момент рекордной для британского рынка, а также сделала из Фердинанда (до перехода Лилиана Тюрама из «Пармы» в «Ювентус» летом 2001 года) самого дорогостоящего защитника в мировом футболе.

В «Лидсе» Фердинанд отыграл почти два сезона, став в дебютном из них членом команды года по версии Профессиональной футбольной ассоциации. Затем «павлины» выгодно продали Рио в «Манчестер Юнайтед» за 30 миллионов фунтов, что позволило Фердинанду не только перекрыть трансферный рекорд в истории «красных дьяволов», но и снова стать самым дорогим защитником мирового футбола.

5. Николя АНЕЛЬКА

Сумма сделки: 34,5 миллиона евро

Маршрут трансфера: «Реал» → «Пари Сен-Жермен»

Как и Трезеге, Николя Анелька в 2000 году в составе сборной Франции стал чемпионом Европы, но за год до этого в его карьере уже осуществился первый трансфер за серьезные деньги. Летом 1999-го «Реал» выкупил контракт перспективного бомбардира у «Арсенала» за 35 миллионов евро. Но в столице Испании строптивый француз провел лишь один сезон, успев выиграть Лигу чемпионов, но отличившись лишь 2 голами в 19 матчах Ла Лиги.

Неудивительно, что через год после подписания руководство «Реала» решило воспользоваться возможностью и отпустить Анелька в «Пари Сен-Жермен», который практически компенсировал все затраты, понесенные мадридцами на покупку футболиста. Для Анелька этот трансфер стал фактическим возвращением в клуб, где он начинал профессиональную карьеру. Но спустя всего полтора года Николя покинул Париж и отбыл на Туманный Альбион: сперва на правах аренды в «Ливерпуль», а затем и на полноправной основе в набиравший мощь «Манчестер Сити».

4. Габриэль БАТИСТУТА

Сумма сделки: 36,15 миллионов евро

Маршрут трансфера: «Фиорентина» → «Рома»

За девять сезонов в «Фиорентине» Батистута успел стать настоящей легендой «фиалок», отправив в сетку соперников 203 мяча в 331 поединке. До сих пор «Батигол» является лучшим голеадором флорентийского клуба в истории чемпионатов Италии. Но летом 2000 года «Фиорентина» получила выгодное предложение от «Ромы», а сам футболист решил переехать в столицу Италии, чтобы наконец всерьез побороться за титул чемпиона страны.

Уже в первом же сезоне Батистуты в «Роме» столичной команде удалось выиграть «золото» Серии А. Сам Габриэль забил 20 голов в 26 матчах, став лучшим бомбардиром своей команды, и заняв четвертую строчку в гонке голеадоров чемпионата. Впрочем, в 2001 году Батистуте исполнилось уже 32, а потому вскоре его бомбардирские показатели покатились вниз, и «Рома» была вынуждена отпустить аргентинца в катарский «Аль-Араби», куда Габриэль отправился доигрывать на правах свободного агента.

3. Марк ОВЕРМАРС

Сумма сделки: 40 миллионов евро

Маршрут трансфера: «Арсенал» → «Барселона»

За три сезона в «Арсенале» Марк Овермарс успел выиграть три трофея, став одним из ключевых фигур в стане «канониров». Неудивительно, что летом 2000 года за голландца развернулась нешуточная борьба, победителем из которой вышла «Барселона», отвалившая за трансфер невероятные на те времена 25 миллионов фунтов, что сделало Марка самым дорогостоящим футболистом в истории нидерландского футбола.

В итоге в столице Каталонии Овермарс провел четыре года, но это была не лучшая пора для «блаугранас». Так и не сумев выиграть ни одного трофея, а еще заполучив ряд хронических проблем со здоровьем, вызванных травмами, летом 2004 года Марк Овермарс объявил о завершении карьеры. Ему был лишь 31 год. Спустя четыре сезона хавбек вернулся на поле, чтобы поиграть за родной для себя «Гоу Эхед Иглс», но это было уже зрелище абсолютно иного уровня.

2. Эрнан КРЕСПО

Сумма сделки: 56,81 миллионов евро

Маршрут трансфера: «Парма» → «Лацио»

Еще одна топ-сделка в исполнении «Лацио», который гремел в то трансферное окно, потратив на новичков порядка 120 миллионов евро. В «Парме» Эрнан Креспо демонстрировал фантастическую результативность, но и переезд в столицу Италии не смутил аргентинца. В премьерном сезоне за «орлов» Эрнан наколотил 26 мячей в 32 поединках, став лучшим бомбардиром лиги и опередив на 2 гола нашего Андрея Шевченко, игравшего за «Милан». Впрочем, усилий Креспо оказалось недостаточно – «Лацио» в Серии А-2000/01 финишировал лишь третьим.

Еще хуже дела пошли у «орлов» в следующем чемпионате. «Лацио» финишировал только шестым, а Креспо забил 13 мячей в 22 поединках. Все это в комплексе привело к отъезду Эрнана из Рима, и переходу в «Интер», который как раз подыскивал замену для уехавшего в «Реал» бразильца Роналдо.

1. Луиш ФИГУ

Сумма сделки: 60 миллионов евро

Маршрут трансфера: «Барселона» → «Реал»

Безусловно, самым резонансным переходом того трансферного окна стал отъезд из «Барселоны» в «Реал» Луиша Фигу, обошедшийся казне мадридцев в 60 миллионов евро. Впоследствии поговаривали, что португалец просто стал заложником собственной алчности и хитрости Флорентино Переса, желавшего вырвать пост президента «бланкос» у Лоренцо Санса. Фигу подписал документ с Пересом, чьи шансы на победу на тот момент казались мизерными, но в итоге все вывернулось именно так, что судьба занесла Луиша в Мадрид. Простить подобного прежнему кумиру завсегдатаи «Камп Ноу», естественно, не смогли, а потому ругательные речевки и даже свиная голова стали символами негативного отношения к португальцу, считавшемуся в Каталонии предателем.

В «Реале» Фигу отработал 5-летний контракт, успев помочь «бланкос» выиграть 7 трофеев, в том числе два «золота» в Ла Лиге и звание сильнейшей команды Европы за победу в Лиге чемпионов-2001/02. Всего на его счету 245 матчей за «Реал» (лишь чуть меньше, чем за «Барселону», где Луиш провел 248 поединков), а также 56 голов и 93 результативные передачи. Летом 2005 года Фигу на правах свободного агента ушел в «Интер», где впоследствии и завершил карьеру футболиста.