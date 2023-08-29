Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роналдиньо подозревается в мошенничестве с криптовалютой
Бразилия
29 августа 2023, 19:32 |
218
0

Роналдиньо подозревается в мошенничестве с криптовалютой

Компанию бразильца считают финансовой пирамидой

29 августа 2023, 19:32 |
218
0
Роналдиньо подозревается в мошенничестве с криптовалютой
Getty Images/Global Images Ukraine. Роналдиньо

Экс-звезду бразильского футбола Роналдиньо подозревается в мошенничестве с криптовалютой.

Бразильская прокуратура считает, что компания 18K, принадлежащая бывшему игроку «Барселоны» и сборной Бразилии, является финансовой пирамидой. Компания обещала клиентам доход до 2% в день якобы на основе операций с криптовалютой.

Бразильца вызвали в суд для дачи показаний, однако бывший футболист дважды проигнорировал вызов. Второй случай Роналдиньо объяснил тем, что не мог прибыть в Бразилиа из-за плохой погоды.

Из-за повторного отказа явиться в суд бразильская полиция прибыла в дом к 43-летнему экс-игроку, чтобы изъять его паспорт. Роналдиньо дома не оказалось, полиция провела обыск.

Теперь Роналдиньо должен сам явиться в суд с паспортом. Сейчас следователи попросили суд запретить бразильцу покидать страну на время расследования.

По теме:
10 лет назад Шахтер осуществил самый дорогой входящий трансфер в истории
На радость Роналдиньо. В Бразилии легализовали ставки на спорт
Неймар признался в желании покинуть сборную Бразилии
Роналдиньо сборная Бразилии по футболу Бразилия
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком
Бокс | 29 августа 2023, 08:44 0
Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком
Хирн оценил скандальный удар Дюбуа в бою с Усиком

Британский промоутер – о поступке соотечественника

ОФИЦИИАЛЬНО. Даниил Сикан продлил контракт с Шахтером
Футбол | 29 августа 2023, 19:23 0
ОФИЦИИАЛЬНО. Даниил Сикан продлил контракт с Шахтером
ОФИЦИИАЛЬНО. Даниил Сикан продлил контракт с Шахтером

Игрок подписал новое соглашение

Вылет украинок из US Open, волейболистки покинули ЧЕ, Днепр-1 без Гарсии
Другие виды | 29.08.2023, 06:09
Вылет украинок из US Open, волейболистки покинули ЧЕ, Днепр-1 без Гарсии
Вылет украинок из US Open, волейболистки покинули ЧЕ, Днепр-1 без Гарсии
ВЕРНИДУБ: «С таким судейством скоро будут морды бить прямо на поле»
Футбол | 29.08.2023, 12:33
ВЕРНИДУБ: «С таким судейством скоро будут морды бить прямо на поле»
ВЕРНИДУБ: «С таким судейством скоро будут морды бить прямо на поле»
Удар ниже пояса. WBA вынесла вердикт по бою Усик – Дюбуа
Бокс | 29.08.2023, 11:18
Удар ниже пояса. WBA вынесла вердикт по бою Усик – Дюбуа
Удар ниже пояса. WBA вынесла вердикт по бою Усик – Дюбуа
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
Стало известно, кто возглавит луганскую Зарю после отставки Лалатовича
27.08.2023, 21:28 11
Футбол
Андрей КОТЕЛЬНИК: «Меня Усик ничем не удивил»
Андрей КОТЕЛЬНИК: «Меня Усик ничем не удивил»
27.08.2023, 16:59 17
Бокс
Менеджер Усика рассказал, с кем в следующем бою сразится украинец
Менеджер Усика рассказал, с кем в следующем бою сразится украинец
28.08.2023, 07:32 2
Бокс
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
Минус три за день. Костюк уступила четвертой сеяной на US Open
28.08.2023, 23:07 15
Теннис
Удаление и ливень – не помеха. Шахтер одолел образцовую защиту Колоса
Удаление и ливень – не помеха. Шахтер одолел образцовую защиту Колоса
27.08.2023, 16:56 17
Футбол
Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне
Лионель Месси забил 715-й гол на клубном уровне
28.08.2023, 19:30
Футбол
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
ГРИГОРЧУК: «Кто назначает этих судей? Что происходит?»
27.08.2023, 20:54 14
Футбол
Стало известно, кто временно заменит Лалатовича в Заре
Стало известно, кто временно заменит Лалатовича в Заре
27.08.2023, 18:52 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем