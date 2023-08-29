Экс-звезду бразильского футбола Роналдиньо подозревается в мошенничестве с криптовалютой.

Бразильская прокуратура считает, что компания 18K, принадлежащая бывшему игроку «Барселоны» и сборной Бразилии, является финансовой пирамидой. Компания обещала клиентам доход до 2% в день якобы на основе операций с криптовалютой.

Бразильца вызвали в суд для дачи показаний, однако бывший футболист дважды проигнорировал вызов. Второй случай Роналдиньо объяснил тем, что не мог прибыть в Бразилиа из-за плохой погоды.

Из-за повторного отказа явиться в суд бразильская полиция прибыла в дом к 43-летнему экс-игроку, чтобы изъять его паспорт. Роналдиньо дома не оказалось, полиция провела обыск.

Теперь Роналдиньо должен сам явиться в суд с паспортом. Сейчас следователи попросили суд запретить бразильцу покидать страну на время расследования.