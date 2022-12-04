Экс-форвард Интера Адриано расстался с женой после 24 дней брака

40-летний бывший нападающий миланского «Интера» Адриано расстался с парикмахером Микаэлой после 24 дней брака. Он пропал на два дня, после чего пара поссорилась.

В ноябре экс-футболист и 25-летняя Микаэла Мескита заключили гражданский брак. На эти выходные они запланировали вечеринку для семьи и близких друзей, но в итоге расстались. В начале недели Адриано уехал к друзьям и пропал. Как выяснилось, он улетел в Катар на матч ЧМ-2022 сборной Бразилии с командой Швейцарии (28 ноября).

Вернувшись, Адриано попытался своей избраннице все объяснить, но Мескиту объяснения не устроили. В итоге пара серьезно поскандалила - они отписались друг от друга в социальных сетях, а Микаэла также удалила все совместные фото.